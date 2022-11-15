"Відповідь має бути жорсткою": в Україні відреагували на обстріл Польщі російськими ракетами

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав дії, які варто було б зробити НАТО. Серед них консультація з Україною та надання Києву сучасних бойових літаків та систем ППО.

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Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удар Росії територією Польщі не є випадковістю. Про це він написав у себе в Twitter.

"Так буває, коли зло залишається покараним, а політики займаються "умиротворенням" агресора", — написав він.

Він також заявив, що російський режим необхідно зупинити та висловив співчуття сім'ям загиблих.

Окрім того, відреагував на обстріл і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У себе в Twitter він написав, що Україна підтверджує свою повну солідарність із Польщею та готова надати будь-яку необхідну підтримку.

"Колективна відповідь на дії Росії має бути жорсткою і принциповою", — написав міністр.

Глава МЗС України назвав дії, які варто було б зробити НАТО. Серед них саміт НАТО за участю України для вироблення подальших спільних дій, а також надання Києву сучасних літаків типу F-15 та F-16, а також системи ППО, щоб ми могли перехоплювати будь-які російські ракети.

"Сьогодні захист неба України означає захист НАТО", — написав міністр.

Офіційний представник уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що розглядається питання застосування 4 статті НАТО про спільні консультації сторін Альянсу. Про це пише Polsatnews.

За словами польського чиновника, було вирішено підвищити боєздатність військових частин по всій країні.

Раніше Фокус писав, що на території Польщі впали 2 ракети РФ, у повітря піднято польських винищувачів. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за погодженням із президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Ще нагадаємо, що у Латвії відреагували на обстріл території Польщі. Глава Міноборони Латвії звинуватив Росію в обстрілі території НАТО та засудив путінський режим за цей злочин.22:36

Також повідомлялося, що Зеленський про ймовірний ракетний удар РФ по Польщі. За словами Зеленського, РФ тероризує всіх, до кого може дістати. Але влада Польщі офіційно не підтвердила, що російські ракети впали на території країни.