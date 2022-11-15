"Ответ должен быть жестким": в Украине отреагировали на обстрел Польши российскими ракетами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал действия, которые стоило бы предпринять НАТО. Среди них консультация с Украиной и предоставление Киеву современных боевых самолетов и систем ПВО.

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Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удар России по территории Польши не является случайностью. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Так бывает, когда зло остается наказанным, а политики занимаются "умиротворением" агрессора", — написал он.

Он также заявил, что российский режим необходимо остановить и выразил соболезнование семьям погибших.

Кроме того, отреагировал на обстрел и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. У себя в Twitter он написал, что Украина подтверждает свою полную солидарность с Польшей и готова оказать любую необходимую поддержку.

"Коллективный ответ на действия России должен быть жестким и принципиальным", — написал министр.

Глава МИД Украины назвал действия, которые стоило бы предпринять НАТО. Среди них саммит НАТО с участием Украины для выработки дальнейших совместных действий, а также предоставление Киеву современные самолеты типа F-15 и F-16, а также системы ПВО, чтобы мы могли перехватывать любые российские ракеты.

"Сегодня защита неба Украины означает защиту НАТО", — написал министр.

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что рассматривается вопрос применения 4 статьи НАТО о совместных консультациях сторон Альянса. Об этом пишет Polsatnews.

По словам польского чиновника, было решено повысить боеготовность воинских частей по всей стране.

Ранее Фокус писал, что на территории Польши упали 2 ракеты РФ, в воздух подняты польские истребители. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Еще напомним, что в Латвии отреагировали на обстрел территории Польши. Глава Минобороны Латвии обвинил Россию в обстреле территории НАТО и осудил путинский режим за это преступление.22:36

Также сообщалось, что Зеленский о вероятном ракетном ударе РФ по Польше. По словам Зеленского, РФ терроризирует всех, до кого может дотянуться. Но власти Польши официально не подтвердили, что российские ракеты упали на территории страны.