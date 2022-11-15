"Преступный российский режим": в Латвии отреагировали на обстрел территории Польши

Глава Минобороны Латвии обвинил Россию в обстреле территории НАТО и осудил путинский режим за это преступление.

Related video

Министр обороны Латвии Артис Пабрикос выразил соболезнования Польше в связи обстрелом польского города Пшеводов. На своей странице в Facebook он также отметил, что Латвия "осуждает это преступление".

"Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на мирных жителей Украины, но и приземлились на территории NATO в Польше", — пишет глава Минобороны Латвии.

[ + – ] Министр обороны Латвии осудил российский режим

На инцидент также отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, созвав комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Представитель польских властей Петр Мюллер назвал ситуацию "кризисной" и обратился к СМИ с просьбой не распространять непроверенные факты о происшествии.

Снаряды прилетели по территории НАТО во время массированного обстрела Украины во вторник, 15 ноября. Всего в Польше зафиксировано две российские ракеты, которые попали в зерносушилки. Обстрел забрал жизни двоих людей.

Также сообщалось, что польские Военно-воздушные силы подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский, а на месте трагедии уже работают военные и прокуратура. Обстрел Польши с территории Российской Федерации, также подтвердили в американской разведке.

Напомним, что Дмитрий Медведев прокомментировал массированный обстрел Украины. Он отметил, что удары по украинской инфраструктуре начались на следующий день после того, как в ООН приняли резолюцию о выплате Россией репараций за вторжение на территорию Украины. Медведев заявил, что считает подобное решение "воровством российских активов".

Еще Фокус писал о том, что российская ракета попала в балкон киевской многоэтажки. По словам соседей, хозяйка квартиры погибла.