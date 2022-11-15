"Потушили свет": в России прокомментировали массированный обстрел Украины

По словам российского политика Дмитрия Медведева, обстрел последовал на следующий день после принятия резолюции ООН о выплате ущерба Украине за военное вторжение РФ. Кремль планирует изымать средства иностранных инвесторов.

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В Кремле прокомментировали массированные ракетные удары по Украине. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "свет потушили" на следующий день после того, как Генассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую, что Россия должна выплатить репараций за вторжение в Украину. Об этом российский чиновник написал в своем Telegram-канале.

В ответ на принятие резолюции, заявил он, РФ будет вынуждена изымать деньги и имущество частных инвесторов стран, которые, на основании резолюции ООН утвердят национальные акты об изъятии активов РФ. Экс-глава Кремля назвал подобное решение ООН "воровством российских активов".

"Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств", — высказался Медведев в своем блоге, добавив, что стоимость иностранных инвестиций, замороженных на счетах РФ, и других иностранных активов оценивается в пределах 300 млрд долларов.

Этих средств, с слов чиновника, будет достаточно, чтобы возместить "украденное" у РФ.

"ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет. И свет тушат. На следующий день…" — написал Медведев, судя по всему, с отсылкой к массированному ракетному обстрелу Украины 15 ноября.

Напомним, что Медведев назвал возможную выплату репараций Украине из российских активов "агонией ООН". По его словам, принятая резолюция ООН — это попытка найти юридическое основание для выплаты ущерба Украине из арестованных российских активов в зарубежных банках.

Ранее Фокус сообщал, что Генассамблея ООН проголосовала за репараций Украине. Согласно утвержденному документу, 193 странам рекомендуется вести международный реестр данных об ущербе, который понесла Украина во время войны.