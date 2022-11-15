"Вимкнули світло": у Росії прокоментували масований обстріл України

За словами російського політика Дмитра Медведєва, обстріл стався наступного дня після ухвалення резолюції ООН про виплату збитків Україні за воєнне вторгнення РФ. Кремль планує вилучати кошти іноземних інвесторів.

Related video

У Кремлі прокоментували масовані ракетні удари по Україні. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що "світло погасили" наступного дня після того, як Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка передбачає, що Росія має виплатити репарації за вторгнення в Україну. Про це російський урядовець написав у своєму Telegram-каналі.

У відповідь на ухвалення резолюції, заявив він, РФ буде змушена вилучати гроші та майно приватних інвесторів країн, які на підставі резолюції ООН затвердять національні акти про вилучення активів РФ. Ексглава Кремля назвав таке рішення ООН "крадіжкою російських активів".

"Потрібно безповоротно вилучати гроші та майно приватних інвесторів із таких країн, хоча вони й не відповідають за дурнів зі своїх урядів", — висловився Медведєв у своєму блозі, додавши, що вартість іноземних інвестицій, заморожених на рахунках РФ, та інших іноземних активів оцінюється близько 300 млрд доларів.

Цих коштів, за словами чиновника, достатньо, щоб відшкодувати "вкрадене" в РФ.

"ООН ухвалила такі беззаконні рішення, що просто вимикайте світло. І світло вимикають. Наступного дня..." — написав Медведєв, зважаючи на все, з відсиланням до масованого ракетного обстрілу України 15 листопада.

Нагадаємо, що Медведєв назвав можливу виплату репарацій Україні з російських активів "агонією ООН". За його словами, ухвалена резолюція ООН — це спроба знайти юридичну підставу для виплати збитків Україні із заарештованих російських активів у закордонних банках.

Раніше Фокус повідомляв, що Генасамблея ООН проголосувала за репарації України. Згідно із затвердженим документом, 193 країнам рекомендується вести міжнародний реєстр даних про збитки, яких зазнала Україна під час війни.