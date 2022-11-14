"РФ заплатит за преступления": в Генассамблее ООН проголосовали за выплату репараций Украине

Принятый документ рекомендует 193 государствам вести международный реестр с информацией об ущербе который нанесла РФ из-за вторжения.

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Генеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию, согласно которой России назначены выплаты репараций за вторжение на территорию Украины. За соответсвующее решение проголосовали 94 из 181 государства.

Отметим, что принятый Генассамблеей документ не является юридически обязывающими в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН.

Из 181 участников голосования 94 проголосовали за резолюцию, среди них — Австралия, Канада, Франция, Турция, США и другие. Против резолюции проголосовали 14 государств, в частности, Беларусь, Иран, Куба, КНДР, Китай, Россия. Удержались 73 страны, среди которых Бразилия, Казахстан, Узбекистан.

Принятый документ рекомендует 193 государствам вести международный реестр с информацией об ущербе который нанесла РФ из-за вторжения: документировать доказательства и информацию о вреде, потере или увечьях, причиненных войной людям и государству.

Резолюция получала название "Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины". Она была подготовлена Украиной при соавторстве около полусотни стран, среди которых государства Европы, Австралия, США, Новая Зеландия, Микронезия.

Что говорят в Украине?

Советник главы Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новость об успешном голосовании за резолюцию. Он заявил, что Россия ответит за свои преступления.

"За все свои преступления Россия заплатит во всех смыслах — включая репарации. Отныне это воля ООН. Все будет Украина", — написал Ермак.

Что говорят в России?

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию "юридически ничтожным документом".

"При этом соавторы не могут не осознавать, что принятие подобной резолюции повлечет последствия, которые могут бумерангом вернуться к ним самим",— заявил он.

Напомним, 14 октября Украина представила в Генассамблее ООН проект резолюции о репарациях России из-за войны в Украине. Постпред Украины в ООН Сергей Кислица рассказал, что РФ разрушила около половины электросетей и инженерных коммуникаций в Украине. В результате чего миллионы украинцев остались без электричества, воды и отопления перед зимой.

26 октября в Европейском парламенте представили механизм выплаты репараций для Украины от России. В частности, он предусматривает процедуру конфискации активов РФ и передачу их в фонд.