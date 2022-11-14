"РФ заплатить за злочини": у Генасамблеї ООН проголосували за виплату репарацій Україні

Ухвалений документ рекомендує 193 державам вести міжнародний реєстр із інформацією про шкоду, яку завдала РФ через вторгнення.

Related video

Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй ухвалила резолюцію, згідно з якою Росії призначені виплати репарацій за вторгнення на територію України. За відповідне рішення проголосували 94 зі 181 держави.

Зазначимо, що ухвалений Генасамблеєю документ не зобов'язує юридично на відміну від резолюцій Ради Безпеки ООН.

Зі 181 учасників голосування 94 проголосували за резолюцію, серед них — Австралія, Канада, Франція, Туреччина, США й інші. Проти резолюції проголосували 14 держав, зокрема Білорусь, Іран, Куба, КНДР, Китай, Росія. Утрималися 73 країни, серед яких Бразилія, Казахстан, Узбекистан.

Ухвалений документ рекомендує 193 державам вести міжнародний реєстр із інформацією про шкоду, яку завдала РФ через вторгнення: документувати докази й інформацію про шкоду, втрату або каліцтва, заподіяні війною людям і державі.

Резолюція отримувала назву "Забезпечення засобів правового захисту і репарацій у зв'язку з агресією проти України". Вона була підготовлена Україною за співавторства близько пів сотні країн, серед яких держави Європи, Австралія, США, Нова Зеландія, Мікронезія.

Що кажуть в Україні?

Радник глави Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на новину про успішне голосування за резолюцію. Він заявив, що Росія відповість за свої злочини.

"За всі свої злочини Росія заплатить у всіх сенсах, включаючи репарації. Відтепер це воля ООН. Все буде Україна", — написав Єрмак.

Що говорять у Росії?

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав резолюцію "юридично нікчемним документом".

"Водночас співавтори не можуть не усвідомлювати, що ухвалення подібної резолюції спричинить наслідки, які можуть бумерангом повернутися до них самих", — заявив він.

Нагадаємо, 14 жовтня Україна представила в Генасамблеї ООН проєкт резолюції про репарації Росії через війну в Україні. Постпред України в ООН Сергій Кислиця розповів, що РФ зруйнувала близько половини електромереж та інженерних комунікацій в Україні. Внаслідок цього мільйони українців залишилися без електрики, води й опалення перед зимою.

26 жовтня в Європейському парламенті представили механізм виплати репарацій для України від Росії. Зокрема, він передбачає процедуру конфіскації активів РФ і передачу їх у фонд.