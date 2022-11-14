Репарации РФ за вторжение: Украина представила проект резолюции на Генассамблее ООН (видео)

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица рассказал, что РФ разрушила около половины электросетей и инженерных коммуникаций в Украине. В результате чего миллионы украинцев остались без электричества, воды и отопления перед зимой.

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Постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Сергей Кислица на заседании специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН представил проект резолюции касательно создания механизма возмещения ущерба России за вторжение на территорию Украины.

"Предложение, которое сегодня перед вами является провозглашением того, что Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права в Украине. Это подтверждение необходимости создания конкретного механизма возмещения ущерба, который вдохнет жизнь в эту декларацию", — заявил Кислица.

Он рассказал, что документ содержит призыв к государствам-членам ООН объединиться и создать законную международную инфраструктуру для преодоления последствий вторжения РФ на территорию Украины и фиксации доказательств зверств российских войск.

Украинский дипломат отметил, что Совет Безопасности в 1991 году, реагируя на последствия вторжения Ирана в Кувейт, принял ряд резолюций, в соответствии с которыми была создана комиссия и фонд для возмещения ущерба, причиненного войной.

Однако он отметил, что Россия не позволила бы принять такое решение в Совбезе относительно войны в Украине и воспользовалась бы правом вето.

"Россия предпочитает безнаказанность ответственности, и когда дело доходит до процесса в Совете Безопасности, она знает лишь две вещи — ложь и право вето", — заявил он.

Сергей Кислица рассказал, что РФ разрушила около половины электросетей и инженерных коммуникаций в Украине. В результате чего миллионы украинцев остались без электричества, воды и отопления перед зимой.

"Зверства, совершенные россиянами на оккупированных территориях: убийства, изнасилование, пытки, принудительная депортация, мародерство, — говорят сами за себя", — отметил он

Он призвал членов ООН проголосовать за резолюцию и отметил, что не просит "становиться на чью-либо сторону".

"Мы уверены, что вы все на стороне Устава ООН, его целей и принципов, на стороне международного права", — сказал дипломат

Что известно о проекте резолюции?

Документ имеет название "Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины". Он был подготовлен Украиной при соавторстве около полусотни стран, среди которых государства Европы, Австралия, США, Новая Зеландия, Микронезия.

В резолюции содержится признание странами ООН необходимости создания международного механизма возмещения ущерба, который нанесла РФ из-за вторжения. Также она предусматривает рекомендации государствам по созданию международного реестра убытков: документирование доказательств и информации о вреде, потере или увечьях, причиненных войной людям и государству.

Напомним, 7 ноября СМИ сообщали, что Украина представит в ООН проект резолюции, чтобы заставить РФ возместить ущерб за вторжение. По информации журналистов, проект документа предполагает начало переговоров о создании реестра требований о возмещении Россией ущерба.

Ранее, 26 октября в Европарламенте представили механизм выплат репараций для Украины.