Украина представит ООН проект резолюции, чтобы заставить РФ возместить ущерб, — СМИ

По данным журналистов, документ на рассмотрение Генассамблеи ООН вынесут в ноябре, однако это станет лишь началом долгого процесса, который завершится выплатой репараций.

Украина и ее партнеры готовят проект резолюции о реестре претензий к России, который хотят представить Генассамблее ООН в ноябре, сообщает The New Voice of Ukraine. По данным издания, проект документа предполагает начало переговоров о создании реестра требований о возмещении Россией ущерба, вызванного ее вторжением в Украину. Если ООН одобрит проект, это позволит начать обсуждение репараций и того, как заставить РФ выплатить их.

Однако дипломаты подчеркивают, что выплаты начнутся не скоро. Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кереши пояснил журналистам, что сначал предстоит пройти долгий политический, юридический и экономический процесс. Он также уверен, что проект вызовет жаркие споры в Генассамблее. Однако даже после принятия резолюции, чтобы добиться выплат, потребуется определенная правовая база, политическая воля многих стран и финансирование.

"Предстоит много работы, чтобы собрать огромный реестр претензий и убедиться, что все претензии легитимны. И мы все еще на том этапе, когда проект резолюции на подходе, но, насколько я понимаю, он не описывает весь процесс. Речь о том, чтобы запустить процесс", — сказал Кереши.

Источники в ООН рассказали журналистам, что проект резолюции представят Генассамблее уже в ближайшие недели. После ее принятия парламенты стран, в которых находятся арестованные активы РФ, смогут начать дискуссии о том, как выплаты репараций провести законным путем.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина понесла сотни миллиардов убытков от войны. При этом Россия лишилась возможности распоряжаться около $500 млрд. Эти деньги заморозили западные страны после февральского вторжения российской армии. Премьер уверен, что их нужно направить на восстановление страны, так как за это должны платить россияне. а не Украина или ее партнеры.

В конце октября стало известно, что европейским парламентариям представили механизм получения Украиной репараций от России за убытки, понесенные Украиной в ходе войны.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил, что международный механизм принудительного взыскания репараций с России за разрушения в Украине должны разработать этой осенью.