Как Россия заплатит Украине за войну: Малюська озвучил детали (видео)

По словам министра юстиции, пока невозможно говорить о конкретной сумме российских активов, которые Украина может получить в качестве репарации

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Международный механизм принудительного взыскания репараций с России за разрушения в Украине должен быть разработан осенью 2022 года. Об этом в эфире телемарафона заявил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, сразу после создания такого механизма власти Украины начнут переговоры с конкретными странами, которые заморозили российские активы, с просьбой передать их в специальный компенсационный фонд. При этом чиновник отметил, что пока невозможно говорить о конкретной сумме российских активов, которые Украина может получить в качестве репарации.

"Но можем говорить, что речь идет о нескольких сотнях миллиардов долларов США", – добавил Денис Малюська.

Чем отличаются контрибуции от репараций?

Репарации — это полное или частичное возмещение материального ущерба от войны. Платится в основном в денежной форме. Репарации получает страна, которая выиграла в войне от потерпевшего поражение в войне.

Контрибуция — платежи, которые налагаются на проигравшее государство в пользу победителя. Во время войны их платит население занятой территории, а после конца войны — правительство побежденной страны.

Напомним, в июле 2022 года на инвестиционной конференции в Лугано представители десятков стран и международных организаций подписали итоговую декларацию и зафиксировали, что Украина будет восстанавливаться, в том числе, за счет конфискованных российских активов. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, на тот момент сумма нанесенного Украине ущерба оценивалась в $750 млрд.

Всего Украина собирается взыскать с России репарации на сумму не менее 300 млрд долларов. Эти деньги — эквивалент замороженных активов Банка РФ в странах "Большой семерки".

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией по контрибуциям и репарациям. Секретарь отметил, что чем дольше Россия оттягивает эти переговоры, тем больше становятся суммы за нанесенные из-за войны разрушения.