Есть прецедент: Украину восстановят за счет репараций от России — Шмыгаль

По словам премьера, в итоговой декларации Лугано впервые зафиксировано, что Украине передадут на эти цели конфискованные активы россиян.

Впервые в международной декларации признано, что репарации от России станут источником восстановления Украины. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил в "Большом интервью Вадима Карпьяка", сообщает пресс-служба Кабмина.

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По словам Шмигаля, в подписанной представителями десятков стран и международных организаций итоговой декларации Лугано зафиксировано, что Украина будет восстанавливаться, в том числе, за счет конфискованных российских активов.

[ + – ] Уже сейчас идет восстановление многих объектов, пострадавших из-за обстрелов оккупантов Фото: Getty Images

Премьер отметил, что к настоящему моменту сумма нанесенного Украине ущерба оценивается в $750 млрд.

"Мы понимаем, что от $300 до $500 млрд — это замороженные активы России в странах-партнерах. Это деньги, на которые мы рассчитываем и претендуем в части проведения международных судов и конфискации этих замороженных активов", — сказал он.

Первый шаг уже сделала Канада, которая приняла закон, позволяющий конфисковать и передать Украине замороженные активы россиян. В Германии также есть прецеденты конфискации активов российских олигархов, часть из которых передали Украине. Денис Шмыгаль подчеркивает, что в будущем это будет "большим источником финансирования" для восстановления страны. При этом такие меры внесут вклад в укреплении глобальной системы безопасности, так как потенциальный агрессор будет понимать, что за развязывание войну ему придется заплатить.

Шмигаль также отметил, что на Конференции восстановления в Лугано обсудили страхование военных рисков стран, чей бизнес приходит в Украину.

Как правительство планирует восстанавливать страну?

4 июля Украина представила на инвестиционной конференции в Лугано план восстановления страны после окончания войны. План рассчитан на 10 лет, в течение которых намерены реализовать 850 проектов. Предполагается, что план также обеспечит ежегодный рост ВВП Украины на 7%, а для его реализации потребуется привлечь около $750 млрд.

Деньги собираются направить на следующие программы:

основы восстановления: укрепление институционной способности — $100 тыс.

основы восстановления: цифровое государство — $100 тыс.

укрепление обороны и безопасности Украины — $50 млрд

стремление к интеграции в ЕС — $1 млрд

возобновление чистой и защищенной среды — $20 млрд

энергетическая независимость и зеленый курс — $130 млрд

улучшение финансовой среды — $5 млрд

обеспечение конкурентного доступа к капиталу — $75 млрд

обеспечение макрофинансовой стабильности — $60-80 млрд

развитие секторов экономики с добавленной стоимостью — $50 млрд

расширение и интеграция логистики с ЕС — $120-160 млрд

восстановление и модернизация жилья/инфраструктуры регионов — $150-250 млрд

восстановление и модернизация социальной инфраструктуры — $35 млрд

развитие системы образования — $5 млрд

модернизация системы здравоохранения — $5 млрд

развитие культуры и спорта — $20 млрд

обеспечение эффективной соцполитики — $7 млрд.

5 июля в Лугано приняли итоговую декларацию конференции, в которой главы государств и правительств, министры и высокие представители обязались поддерживать Украину на пути к восстановлению.