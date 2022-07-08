Є прецедент: Україну відновлять коштом репарацій від Росії, — Шмигаль

За словами прем'єра, у підсумковій декларації Лугано вперше зафіксовано, що Україні передадуть для цього конфісковані активи росіян.

Вперше в міжнародній декларації визнано, що репарації від Росії стануть джерелом відновлення України. Про це прем'єр-міністр Денис Шмігаль заявив у "Великому інтерв'ю Вадима Карп'яка", повідомляє пресслужба Кабміну.

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За словами Шмигаля, в підписаній представниками десятків країн та міжнародних організацій підсумкової декларації Лугано зафіксовано, що Україна відновлюватиметься, зокрема, коштом конфіскованих російських активів.

[ + – ] Вже зараз триває відновлення багатьох об'єктів, які постраждали через обсрілі окупанти Фото: Getty Images

Прем'єр зазначив, що зараз сума завданих Україні збитків оцінюється в $750 млрд.

"Ми розуміємо, що від $300 до $500 млрд — це заморожені активи Росії в країнах-партнерах. Це гроші, на які ми розраховуємо і претендуємо щодо проведення міжнародних судів і конфіскації цих заморожених активів", — сказав він.

Перший крок уже зробила Канада, яка ухвалила закон, що дозволяє конфіскувати та передати Україні заморожені активи росіян. У Німеччині також є прецеденти конфіскації активів російських олігархів, частину яких передали Україні. Денис Шмигаль наголошує, що в майбутньому це буде "великим джерелом фінансування" для відновлення країни. Водночас такі заходи зроблять внесок у зміцнення глобальної системи безпеки, оскільки потенційний агресор розумітиме, що за розв'язання війни йому доведеться заплатити.

Шмигаль також зазначив, що на Конференції відновлення в Лугано обговорили страхування воєнних ризиків країн, бізнес яких приходить в Україну.

Як уряд планує відновлювати країну?

4 липня Україна представила на інвестиційній конференції в Лугано план відновлення країни після закінчення війни. План розрахований на 10 років, протягом яких збираються реалізувати 850 проєктів. Передбачається, що план забезпечить щорічне зростання ВВП України на 7%, а для його реалізації потрібно залучити близько $750 млрд.

Гроші збираються направити на такі програми:

основи відновлення: зміцнення інституційної спроможності — $100 тис.

основи відновлення: цифрова держава — $100 тис.

зміцнення оборони та безпеки України — $50 млрд

прагнення інтеграції до ЄС — $1 млрд

відновлення чистого та захищеного середовища — $20 млрд

енергетична незалежність та зелений курс — $130 млрд

покращення фінансового середовища — $5 млрд

забезпечення конкурентного доступу до капіталу — $75 млрд

забезпечення макрофінансової стабільності — $60-80 млрд.

розвиток секторів економіки з доданою вартістю — $50 млрд

розширення та інтеграція логістики з ЄС — $120-160 млрд

відновлення та модернізація житла/інфраструктури регіонів — $150-250 млрд

відновлення та модернізація соціальної інфраструктури — $35 млрд

розвиток системи освіти — $5 млрд

модернізація системи охорони здоров'я — $5 млрд

розвиток культури та спорту — $20 млрд

забезпечення ефективної соцполітики — $7 млрд.

5 липня в Лугано ухвалили підсумкову декларацію конференції, в якій глави держав та урядів, міністри та високі представники зобов'язалися підтримувати Україну на шляху до відновлення.