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Воєнний фокус Російсько-українська війна Конференція у Лугано

Є прецедент: Україну відновлять коштом репарацій від Росії, — Шмигаль

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Денис Шмигаль, план відновлення України, репарації від Росії, Росія заплатить за війну
Денис Шмигаль упевнений, що Росія заплатить за розв'язану нею війну

За словами прем'єра, у підсумковій декларації Лугано вперше зафіксовано, що Україні передадуть для цього конфісковані активи росіян.

Вперше в міжнародній декларації визнано, що репарації від Росії стануть джерелом відновлення України. Про це прем'єр-міністр Денис Шмігаль заявив у "Великому інтерв'ю Вадима Карп'яка", повідомляє пресслужба Кабміну.

За словами Шмигаля, в підписаній представниками десятків країн та міжнародних організацій підсумкової декларації Лугано зафіксовано, що Україна відновлюватиметься, зокрема, коштом конфіскованих російських активів.

Вже зараз триває відновлення багатьох об'єктів, які постраждали через обсрілі окупанти
Вже зараз триває відновлення багатьох об'єктів, які постраждали через обсрілі окупанти
Фото: Getty Images

Прем'єр зазначив, що зараз сума завданих Україні збитків оцінюється в $750 млрд.

"Ми розуміємо, що від $300 до $500 млрд — це заморожені активи Росії в країнах-партнерах. Це гроші, на які ми розраховуємо і претендуємо щодо проведення міжнародних судів і конфіскації цих заморожених активів", — сказав він.

Перший крок уже зробила Канада, яка ухвалила закон, що дозволяє конфіскувати та передати Україні заморожені активи росіян. У Німеччині також є прецеденти конфіскації активів російських олігархів, частину яких передали Україні. Денис Шмигаль наголошує, що в майбутньому це буде "великим джерелом фінансування" для відновлення країни. Водночас такі заходи зроблять внесок у зміцнення глобальної системи безпеки, оскільки потенційний агресор розумітиме, що за розв'язання війни йому доведеться заплатити.

Шмигаль також зазначив, що на Конференції відновлення в Лугано обговорили страхування воєнних ризиків країн, бізнес яких приходить в Україну.

Як уряд планує відновлювати країну?

4 липня Україна представила на інвестиційній конференції в Лугано план відновлення країни після закінчення війни. План розрахований на 10 років, протягом яких збираються реалізувати 850 проєктів. Передбачається, що план забезпечить щорічне зростання ВВП України на 7%, а для його реалізації потрібно залучити близько $750 млрд.

Гроші збираються направити на такі програми:

  • основи відновлення: зміцнення інституційної спроможності — $100 тис.
  • основи відновлення: цифрова держава — $100 тис.
  • зміцнення оборони та безпеки України — $50 млрд
  • прагнення інтеграції до ЄС — $1 млрд
  • відновлення чистого та захищеного середовища — $20 млрд
  • енергетична незалежність та зелений курс — $130 млрд
  • покращення фінансового середовища — $5 млрд
  • забезпечення конкурентного доступу до капіталу — $75 млрд
  • забезпечення макрофінансової стабільності — $60-80 млрд.
  • розвиток секторів економіки з доданою вартістю — $50 млрд
  • розширення та інтеграція логістики з ЄС — $120-160 млрд
  • відновлення та модернізація житла/інфраструктури регіонів — $150-250 млрд
  • відновлення та модернізація соціальної інфраструктури — $35 млрд
  • розвиток системи освіти — $5 млрд
  • модернізація системи охорони здоров'я — $5 млрд
  • розвиток культури та спорту — $20 млрд
  • забезпечення ефективної соцполітики — $7 млрд.

5 липня в Лугано ухвалили підсумкову декларацію конференції, в якій глави держав та урядів, міністри та високі представники зобов'язалися підтримувати Україну на шляху до відновлення.