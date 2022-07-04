$750 мільярдів за десять років: у Швейцарії презентували план відновлення України (фото)
У межах стратегії українська влада планує реалізувати 850 проєктів і розраховує на щорічне зростання рівня ВВП країни на 7%.
У понеділок, 4 липня, українська делегація представила на інвестиційній конференції в Лугано план відновлення України після повномасштабної війни з Росією. Відповідний пресреліз також надрукували на урядовому порталі "Відновлення України".
Зокрема план відновлення країни розрахований на найближчі 10 років, у ході яких українське керівництво розраховує реалізувати 850 проєктів. Стратегія, яку представили у швейцарському Лугано, також передбачає щорічне зростання рівня ВВП України на 7%.
Для відновлення країни автори плану планують залучити близько $750 млрд, які будуть освоєні національними програмами:
- основи відновлення: зміцнення інституційної спроможності — $100 тисяч
- основи відновлення: цифрова держава — $100 тисяч
- зміцнення оборони та безпеки України — $50 млрд
- прагнення інтеграції в ЄС — $1 млрд
- відновлення чистого та захищеного середовища — $20 млрд
- енергетична незалежність і зелений курс — $130 млрд
- покращення фінансового середовища — $5 млрд
- забезпечення конкурентного доступу до капіталу — $75 млрд
- забезпечення макрофінансової стабільності — $60-80 млрд.
- розвиток секторів економіки з доданою вартістю — $50 млрд
- розширення й інтеграція логістики з ЄС — $120-160 млрд
- відновлення та модернізація житла/інфраструктури регіонів — $150-250 млрд
- відновлення та модернізація соціальної інфраструктури — $35 млрд
- розвиток системи освіти — $5 млрд
- модернізація системи охорони здоров'я — $5 млрд
- розвиток культури та спорту — $20 млрд
- забезпечення ефективної соцполітики — $7 млрд
"Як ми відбудовуватимемо Україну. План Відновлення України ґрунтується на 5 основних принципах: негайний початок і поступовий розвиток; нарощування справедливого добробуту; інтеграція в ЄС; відновлення кращого, ніж було, у національному та регіональному масштабах; стимулювання приватних інвестицій", — ідеться на урядовому порталі.
Кожен охочий також може особисто переглянути докладну стратегію, розроблену Національною радою з відновлення України від наслідків війни.
Нагадаємо, 3 липня агентство Bloomberg писало, що країни ЄС можуть виділити Україні близько 500 млрд євро для відновлення в результаті бойових дій інфраструктури. За даними журналістів, масштабну стратегію мають подати в межах інвестконференції у швейцарському Лугано.
Також повідомлялося, що українська делегація в межах конференції в Лугано може подати не лише план відновлення України, а й стратегію реформування Кабінету міністрів із подальшим скороченням профільних відомств.