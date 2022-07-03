ЄС виділить понад 500 млрд євро на відновлення України: на що їх витратять, — Bloomberg

Київ планує презентувати масштабний план відновлення країни на донорській конференції у Швейцарії наступного тижня. Він включає проєкти у сфері інфраструктури, безпеки та диверсифікації енергетичних ресурсів.

Україна планує оприлюднити масштабний план відновлення країни на донорській конференції 3-4 липня у швейцарському місті Лугано. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

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Як пишуть журналісти, це документ обсягом близько двох тисяч сторінок, який може залучити сотні мільярдів доларів. Він включає широкий список проєктів у сфері інфраструктури, безпеки, диверсифікації енергетичних ресурсів, цифрової економіки, а також боротьби зі зміною клімату.

Під час підготовки плану український уряд співпрацював із донорами, включаючи ЄС. Вони мають надати свій відгук найближчими місяцями, повідомили виданню анонімні джерела.

Наразі Єврокомісія як виконавчий орган ЄС вивчає різні варіанти фінансування повоєнного відновлення України. Серед іншого, розглядаються гранти та позики. Однією з можливостей є спільне запозичення на ринках, що аналогічно до механізму збору коштів у фонд ЄС для відновлення європейських країн після пандемії.

Детальної інформації про це все ще немає, а офіційні особи намагаються прилюдно не оцінювати ситуацію, доки триває війна.

Проте очікується, що Євросоюз може надати понад 500 млрд євро на відновлення України після закінчення бойових дій на території країни.

Нагадаємо, Німеччина розробляє план Маршалла для України. Канцлер Олаф Шольц заявив, що відновлення країни стане завданням для багатьох поколінь європейців, а для її виконання потрібні мільярди доларів.

Раніше Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про наслідки вторгнення Росії в Україну. Ступінь руйнувань становить 20-30% всіх об'єктів країни: це мости, дороги, порти, залізниці, аеропорти тощо.