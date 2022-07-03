ЕС выделит более 500 млрд евро на восстановление Украины: на что их потратят, — Bloomberg

Киев планирует презентовать масштабный план восстановления страны на донорской конференции в Швейцарии на следующей неделе. Он включает в себя проекты в сфере инфраструктуры, безопасности и диверсификации энергетических ресурсов.

Украина планирует обнародовать масштабный план восстановления страны на донорской конференции 3-4 июля в швейцарском городе Лугано. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Как пишут журналисты, это документ объемом около двух тыс. страниц, который может привлечь сотни миллиардов долларов. Он включает в себя широкий список проектов в сфере инфраструктуры, безопасности, диверсификации энергетических ресурсов, цифровой экономики, а также борьбы с изменением климата.

При подготовке плана украинское правительство сотрудничало с донорами, включая ЕС. Они должны предоставить свой отзыв в ближайшие месяцы, сообщили изданию анонимные источники.

В данный момент Еврокомиссия как исполнительный орган ЕС изучает различные варианты финансирования послевоенного восстановления Украины. Среди прочего, рассматриваются гранты и займы. Одной из возможностей является совместное заимствование на рынках, что аналогично механизму сбора средств в фонд ЕС для восстановления европейских стран после пандемии.

Подробной информации об этом все еще нет, а официальные лица стараются прилюдно не оценивать ситуацию, пока идет война.

Тем не менее, ожидается, что Евросоюз может предоставить более 500 млрд евро на восстановление Украины после окончания боевых действий на территории страны.

Напомним, Германия разрабатывает план Маршалла для Украины. Канцлер Олаф Шольц заявил, что восстановление страны станет задачей для многих поколений европейцев, а для ее выполнения потребуются миллиарды долларов.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о последствиях вторжения России в Украину. Степень разрушений составляет 20-30% от всех объектов страны: это мосты, дороги, порты, железные дороги, аэропорты и т.д.