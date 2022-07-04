$750 миллиардов за десять лет: в Швейцарии представили план восстановления Украины (фото)
В рамках стратегии украинские власти планируют реализовать 850 проектов и рассчитывают на ежегодный рост уровня ВВП страны на 7%.
В понедельник, 4 июля, украинская делегация представила на инвестиционной конференции в Лугано план восстановления Украины после полномасштабной войны с Россией. Соответствующий пресс-релиз также опубликовали на правительственном портале "Відновлення України".
В частности, план восстановления страны рассчитан на ближайшие 10 лет, в ходе которых украинское руководство рассчитывает реализовать 850 проектов. Стратегия, которая была представлена в швейцарском Лугано, также предусматривает ежегодный рост уровня ВВП Украины на 7%.
Для восстановления страны авторы плана планируют привлечь около $750 млрд, которые будут освоены национальными программами:
- основы восстановления: укрепление институционной способности — $100 тысяч
- основы восстановления: цифровое государство — $100 тысяч
- укрепление обороны и безопасности Украины — $50 млрд
- стремление к интеграции в ЕС — $1 млрд
- возобновление чистой и защищенной среды — $20 млрд
- энергетическая независимость и зеленый курс — $130 млрд
- улучшение финансовой среды — $5 млрд
- обеспечение конкурентного доступа к капиталу — $75 млрд
- обеспечение макрофинансовой стабильности — $60-80 млрд
- развитие секторов экономики с добавленной стоимостью — $50 млрд
- расширение и интеграциял логистики с ЕС — $120-160 млрд
- восстановление и модернизация жилья/инфраструктуры регионов — $150-250 млрд
- восстановление и модернизация социальной инфраструктуры — $35 млрд
- развитие системы образования — $5 млрд
- модернизация системы здравоохранения — $5 млрд
- развитие культуры и спорта — $20 млрд
- обеспечение эффективной соцполитики — $7 млрд
"Как мы будем отстраивать Украину. План Восстановления Украины основывается на 5 основных принципах: немедленное начало и постепенное развитие; наращивание справедливого благосостояния; интеграция в ЕС; восстановление лучшего, чем было, в национальном и региональном масштабах; стимулирование частных инвестиций", — говорится на правительственном портале.
Каждый желающий также может лично посмотреть подробную стратегию, которая была разработана Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны.
Напомним, 3 июля агентство Bloomberg писало, что страны ЕС могут выделить Украине около 500 млрд евро для восстановления в результате боевых действий инфраструктуры. По данным журналистов, масштабную стратегию должны представить в рамках инвестконференции в швейцарском Лугано.
Также сообщалось, что украинская делегация в рамках конференции в Лугано может представить не только план восстановления Украины, но и стратегию реформирования Кабинета министров с последующим сокращением профильных ведомств.