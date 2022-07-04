$750 миллиардов за десять лет: в Швейцарии представили план восстановления Украины (фото)

В рамках стратегии украинские власти планируют реализовать 850 проектов и рассчитывают на ежегодный рост уровня ВВП страны на 7%.

В понедельник, 4 июля, украинская делегация представила на инвестиционной конференции в Лугано план восстановления Украины после полномасштабной войны с Россией. Соответствующий пресс-релиз также опубликовали на правительственном портале "Відновлення України".

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В частности, план восстановления страны рассчитан на ближайшие 10 лет, в ходе которых украинское руководство рассчитывает реализовать 850 проектов. Стратегия, которая была представлена в швейцарском Лугано, также предусматривает ежегодный рост уровня ВВП Украины на 7%.

[ + – ] План восстановления Украины на $750 млрд представили на конференции в Лугано

Для восстановления страны авторы плана планируют привлечь около $750 млрд, которые будут освоены национальными программами:

основы восстановления: укрепление институционной способности — $100 тысяч

основы восстановления: цифровое государство — $100 тысяч

укрепление обороны и безопасности Украины — $50 млрд

стремление к интеграции в ЕС — $1 млрд

возобновление чистой и защищенной среды — $20 млрд

энергетическая независимость и зеленый курс — $130 млрд

улучшение финансовой среды — $5 млрд

обеспечение конкурентного доступа к капиталу — $75 млрд

обеспечение макрофинансовой стабильности — $60-80 млрд

развитие секторов экономики с добавленной стоимостью — $50 млрд

расширение и интеграциял логистики с ЕС — $120-160 млрд

восстановление и модернизация жилья/инфраструктуры регионов — $150-250 млрд

восстановление и модернизация социальной инфраструктуры — $35 млрд

развитие системы образования — $5 млрд

модернизация системы здравоохранения — $5 млрд

развитие культуры и спорта — $20 млрд

обеспечение эффективной соцполитики — $7 млрд

[ + – ] План восстановления Украины представили на конференции в Лугано

"Как мы будем отстраивать Украину. План Восстановления Украины основывается на 5 основных принципах: немедленное начало и постепенное развитие; наращивание справедливого благосостояния; интеграция в ЕС; восстановление лучшего, чем было, в национальном и региональном масштабах; стимулирование частных инвестиций", — говорится на правительственном портале.

Каждый желающий также может лично посмотреть подробную стратегию, которая была разработана Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны.

[ + – ] План восстановления Украины представили на конференции в Лугано

Напомним, 3 июля агентство Bloomberg писало, что страны ЕС могут выделить Украине около 500 млрд евро для восстановления в результате боевых действий инфраструктуры. По данным журналистов, масштабную стратегию должны представить в рамках инвестконференции в швейцарском Лугано.

Также сообщалось, что украинская делегация в рамках конференции в Лугано может представить не только план восстановления Украины, но и стратегию реформирования Кабинета министров с последующим сокращением профильных ведомств.