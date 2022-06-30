Отставка Кабмина и увольнение Шмыгаля может произойти осенью, — "Украинская правда"

По данным журналистов, окружение президента Владимира Зеленского также рассматривает возможность сокращение профильных министерств с 20 до 12.

Осенью 2022 года Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем или несколько самых неэффективных министров могут быть отправлены в отставку. Об этом говорится в статье издания "Украинская правда".

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Отставка Кабмина и Дениса Шмыгаля

По данным журналистов, в окружении президента Владимира Зеленского уже сейчас рассматривают возможные кандидатуры нового премьер-министра Украины. Показательным для возможной отставки правительства стал дефицит топлива в стране, который топ-чиновники не смогли быстро решить.

Один из осведомленных источников рассказал, что некоторые министры не предлагают новые идеи и реалистичные планы по укреплению страны, из-за чего окружение Владимира Зеленского задумывается об отставке Кабинета министров.

"У нас чувствуется нарастание раздражения, которое рано или поздно приведет к тому, что это правительство разгонят", — продолжил инсайдер в общении с журналистами и добавил, что Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем может уйти в отставку на фоне негативных настроений общества.

Другой собеседник утверждает, что в качестве возможного преемника действующего премьер-министра рассматривают сразу пять кандидатур:

заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма;

первый вице-премьер, глава Минэкономики Юлия Свириденко;

глава Мининфраструктуры Александр Кубраков;

министр развития общин и территорий Алексей Чернышев;

глава Минобороны Алексей Резников.

Источники не исключают, что министр обороны Алексей Резников может заменить Дениса Малюську в Минюсте. В окружении президента, как говорится в статье "УП", также есть претензии к главе Минкульта Александру Ткаченко, руководителю Минсоцполитики Марине Лазебной и министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

Отставка Кабмина и сокращение министерств

Инсайдеры в общении с журналистами сообщили, что количество профильных министерств могут сократить с 20 до 12. Подобную стратегию активно прорабатывают в Национальном совете восстановления, который курируют премьер-министр Денис Шмыгаль и глава ОП Андрей Ермак.

Возможный проект реформирования Кабинета министров могут представить 4 июля в швейцарском Лугано, где запланирована инвестконференция по презентации украинского "Плана Маршалла". Стратегия предусматривает сокращение министерств с 20 до 12 и объединение, например, Минрегион с МинТОТ и Мининфраструктуры, а Минмолодежьспорта с Минкультом и Минобразования.

[ + – ] План сокращения Кабмина могут представить 4 июля в Швейцарии

Напомним, в Верховной Раде представили проект восстановления Украины после полномасштабной войны. План, как отмечал глава Офиса президента Андрей Ермак, построен на 9 принципах и включает в себя самодостаточность в энергетике и переход от экспорта сырья к его переработке.

Также Фокус в своей статье детально рассказывал, в чем суть "Плана Маршалла" для Украины и за счет счет будет проходить восстановление разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры страны.