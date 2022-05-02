Доступ к рынкам ЕС и развитие ВПК: в Раде презентовали план восстановления Украины после войны

По словам главы ОП Андрея Ермака, план восстановления государства построен на 9 принципах и включает в себя самодостаточность в энергетике и переход от экспорта сырья к его переработке.

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В комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития 2 мая презентовали план экономического восстановления государства. Об этом в своем telegram сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, план построен на девяти ключевых принципах. В частности, он предусматривает:

Полный доступ к рынкам ЕС и Большой семерки. Как подчеркивает Ермак, Великобритания и страны Евросоюза уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. "Ожидаем аналогичные действия со стороны правительств США, Японии, Канады", — подчеркнул политик.

и Большой семерки. Как подчеркивает Ермак, Великобритания и страны Евросоюза уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. "Ожидаем аналогичные действия со стороны правительств США, Японии, Канады", — подчеркнул политик. Получение статуса кандидата, а затем полноправное членство в ЕС .

. Дерегуляция и либерализация экономики . По большинству лицензий и разрешений уже принят декларативный принцип для бизнеса.

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в западном направлении. Правительство работает над расширением их пропускной способности. Уже есть первые результаты — между Украиной и Польшей подписан соответствующий меморандум, отмечает руководитель ОП. Переход от экспорта сырья к переработке в отраслях, дающих наибольшую экспортную выручку. "В сельском хозяйстве и металлургии благодаря переработке можно будет достичь ее значительного роста", — подчеркивает политик.

в отраслях, дающих наибольшую экспортную выручку. "В сельском хозяйстве и металлургии благодаря переработке можно будет достичь ее значительного роста", — подчеркивает политик. Развитие отечественного ВПК . Речь идет не только о закупке оружия, но и производстве, в том числе за счет трансфера военных технологий.

. Речь идет не только о закупке оружия, но и производстве, в том числе за счет трансфера военных технологий. Самодостаточность в энергетике будет достигаться увеличением добычи собственного газа и развитием атомной энергетики. В течение 3-5 лет можно получить энергетическую самостоятельность.

будет достигаться увеличением добычи собственного газа и развитием атомной энергетики. В течение 3-5 лет можно получить энергетическую самостоятельность. Климатическая модернизация , что подразумевает принципы "зеленой экономики" при создании новых объектов в разных отраслях промышленности.

, что подразумевает принципы "зеленой экономики" при создании новых объектов в разных отраслях промышленности. Локализация не менее 60%. В обновлении Украины будут задействованы украинские компании и производители, уверены в Офисе президента. Это даст толчок экономике, создаст новые рабочие места и оживит предпринимательскую активность.

План экономического восстановления Украины был совместно разработан Офисом президента и правительством.

Как уточняется на официальном сайте Верховной Рады, правительство также готово привлекать общественный сектор для работы над этим документом.

"Послевоенное восстановление Украины станет одним из наиболее масштабных проектов со времен всем известного плана Маршалла", — цитирует пресс-служба парламента первого вице-премьер-министра, министра экономики Юлию Свириденко.

По ее словам, для претворения в жизнь масштабных проектов Украине нужно развивать партнерство со странами Большой семерки и ЕС в режиме трансфера технологий и доступа к финансовым ресурсам.

Одним из ключевых подходов может стать предоставление государствами гарантий своим компаниям для инвестирования в Украину.

Напомним, что Запад заинтересован в "плане Маршалла" для Украины. Восстановление экономики государства после войны с Россией касается как собственной безопасности западных стран, так и геополитики.

Ранее Фокус проанализировал, сколько и за чей счет будет идти восстановление Украины. Уничтоженную украинскую инфраструктуру будут восстанавливать как за счет России, так и благодаря безвозвратной помощи международных доноров.