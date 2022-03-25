Почему Запад заинтересован в "плане Маршалла" для Украины

Есть несколько подходов к оценке потерь страны от войны.

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Во-первых, можно оценивать ущерб в результате разрушений (damages).

Во-вторых, потери экономики от общего влияния боевых действий (losses). Последнее, в частности, включает ущерб из-за падения ВВП, дополнительные расходы бюджета на оборону и социальную защиту граждан, пострадавших в результате военных действий, а также потери потенциальных инвестиций, которые Украина недополучает из-за войны.

По оценкам Киевской школы экономики (KSE), сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны, по состоянию на 24 марта достигла 1,8 трлн грн. или $63 млрд. По сравнению с предыдущей оценкой, обнародованной KSE 17 марта, с учетом новых уточненных данных (вследствие чего отдельные статьи потерь пересмотрены в сторону снижения), чистый прирост за неделю составил $3,5 млрд.

Идею создания "плана Маршалла" для послевоенного восстановления Украины уже озвучили представители нескольких стран, в частности Великобритании и Германии. Мировые лидеры понимают, что быстрое и эффективное восстановление экономики Украины после завершения войны – вопрос, касающийся как собственной безопасности западных стран, так и геополитики (как проявление единства Запада в борьбе за демократию в разных странах мира). В противном случае, экономическое бремя разоренной войной с РФ Украины будут лежать, в том числе, и на самих западных странах, как из-за значительного влияния разрушений на мировую продовольственную безопасность, так и из-за большого количества беженцев из Украины в странах ЕС.

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В то же время, формирование такого "плана Маршалла" для Украины требует наработки целостной концепции послевоенного восстановления страны, четкой структуры такого плана, а также консолидации финансовых усилий стран ЕС, США и Японии, направленных на восстановление украинской экономики.

Для получения компенсации военного ущерба за счет России есть достаточно широкий перечень инструментов. В частности, мы в KSE видим несколько возможностей.

Во-первых, речь идет о передаче Украине резервов Центробанка России, замороженных западными странами и Японией в рамках наложенных на РФ санкций за военное вторжение в Украину.

Среди стран, которые держат наибольшую долю замороженных средств российского Центробанка и являются партнерами или союзниками нашей страны, можно выделить Францию, которая заблокировала $77 млрд, Японию ($63 млрд), Германию ($60 млрд), США ($42 млрд) и т.д. К тому же, ряд международных юристов уже отмечает, что есть теоретическая возможность отдать, по крайней мере, часть замороженных средств резервов Центробанка России на текущие нужды Украины еще до завершения боевых действий.

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Далее среди инструментов финансирования обновления Украины можно рассматривать перераспределение в пользу нашей страны средств программ международных финансовых организаций, которые были зарезервированы под нужды РФ. К примеру, Украине можно было бы передать $17 млрд, которые Россия получила от МВФ в рамках распределения допэмиссии специальных прав заимствований (SDR) в 2021 году на борьбу с Covid-19. Украина в рамках этой инициативы фонда ранее получила $2,7 млрд.

Еще одним механизмом привлечения средств на восстановление Украины является прямая безвозвратная финансовая поддержка (не кредиты, которые нужно отдавать с процентами, а безвозмездно предоставляемые гранты без возврата). Такая помощь может поступать в Украину со стороны международных партнеров и других стран, в том числе путем направления средств в четыре созданных правительством Украины фонда – Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры, Фонд восстановления и трансформации экономики, Фонд поддержки пострадавшего бизнеса и Фонд обслуживания и погашения долга. И, наконец, на восстановление экономики Украина также может получать долгосрочные льготные кредиты.