Доступ до ринків ЄС та розвиток ВПК: у Раді презентували план відновлення України після війни

За словами голови ОП Андрія Єрмака, план відновлення держави побудований на 9 принципах і включає самодостатність в енергетиці та перехід від експорту сировини до її переробки.

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У комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку 2 травня презентували план економічного відновлення держави. Про це у своєму telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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За його словами, план збудовано на дев'яти ключових принципах. Зокрема, він передбачає:

Повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки. Як наголошує Єрмак, Великобританія та країни Євросоюзу вже оголосили про відміну імпортних мит на українські товари. "Чекаємо аналогічні дії з боку урядів США, Японії, Канади", — наголосив політик.

та Великої сімки. Як наголошує Єрмак, Великобританія та країни Євросоюзу вже оголосили про відміну імпортних мит на українські товари. "Чекаємо аналогічні дії з боку урядів США, Японії, Канади", — наголосив політик. Набуття статусу кандидата, а потім повноправне членство в ЄС .

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План економічного відновлення України спільно розробили Офіс президента та уряд.

Як уточнюється на офіційному сайті Верховної Ради, уряд також готовий залучати громадський сектор до роботи над цим документом.

"Післявоєнне відновлення України стане одним із наймасштабніших проєктів з часів усім відомого плану Маршалла", — цитує пресслужба парламенту першого віцепрем'єр-міністра, міністерки економіки Юлію Свириденко.

За її словами, для втілення в життя масштабних проєктів Україні потрібно розвивати партнерство з країнами Великої сімки та ЄС у режимі трансферу технологій та доступу до фінансових ресурсів.

Одним із ключових підходів може стати надання державами гарантій своїм компаніям для інвестування в Україну.

Нагадаємо, що Захід зацікавлений у "плані Маршалла" для України. Відновлення економіки держави після війни з Росією стосується як власної безпеки країн, так і геополітики.

Раніше Фокус проаналізував, скільки і за чий рахунок йтиме відновлення України. Знищену українську інфраструктуру відновлюватимуть як за рахунок Росії, так і завдяки безповоротній допомозі міжнародних донорів.