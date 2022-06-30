Відставка Кабміну та звільнення Шмигаля може статися восени, — "Українська правда"

За даними журналістів, оточення президента Володимира Зеленського також розглядає можливість скорочення профільних міністерств із 20 до 12.

Восени 2022 року Кабінет міністрів на чолі з Денисом Шмигалем або кілька найнеефективніших міністрів можуть бути відправлені у відставку. Про це йдеться у статті видання "Українська правда".

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Відставка Кабміну та Дениса Шмигаля

За даними журналістів, в оточенні президента Володимира Зеленського вже зараз розглядають можливі кандидатури нового прем'єр-міністра України. Показовим для можливої відставки уряду став дефіцит палива в країні, який топчиновники швидко не змогли вирішити.

Одне з обізнаних джерел розповіло, що деякі міністри не пропонують нові ідеї та реалістичні плани щодо зміцнення країни, через що оточення Володимира Зеленського замислюється про відставку Кабінету міністрів.

"У нас відчувається наростання роздратування, яке рано чи пізно призведе до того, що цей уряд розженуть", — продовжив інсайдер у спілкуванні із журналістами та додав, що Кабмін на чолі з Денисом Шмигалем може піти у відставку на тлі негативних настроїв суспільства.

Інший співрозмовник стверджує, що як можливого наступника чинного прем'єр-міністра розглядають одразу п'ять кандидатур:

заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма;

перша віцепрем'єрка, голова Мінекономіки Юлія Свириденко;

голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков;

міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов;

голова Міноборони Олексій Резніков.

Джерела не заперечують, що міністр оборони Олексій Резніков може замінити Дениса Малюську в Мін'юсті. В оточенні президента, як йдеться у статті "УП", також є претензії до голови Мінкульту Олександра Ткаченка, керівниці Мінсоцполітики Марини Лазебної та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Відставка Кабміну та скорочення міністерств

Інсайдери у спілкуванні із журналістами повідомили, що кількість профільних міністерств можуть скоротити з 20 до 12. Подібну стратегію активно опрацьовують у Національній раді відновлення, яку курують прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова ОП Андрій Єрмак.

Можливий проєкт реформування Кабінету міністрів можуть подати 4 липня у швейцарському Лугано, де заплановано інвестконференцію з презентації українського "Плану Маршалла". Стратегія передбачає скорочення міністерств із 20 до 12 та об'єднання, наприклад, Мінрегіон з МінТОТ та Мінінфраструктури, а Мінмолодьспорту з Мінкультом і Міносвіти.

[ + – ] План скорочення Кабміну можуть подати 4 липня у Швейцарії

Нагадаємо, у Верховній Раді представили проєкт відновлення України після повномасштабної війни. План, як зазначав глава Офісу президента Андрій Єрмак, побудований на 9 принципах і враховує самодостатність в енергетиці та перехід від експорту сировини до її переробки.

Також Фокус у своїй статті детально розповідав, у чому суть "Плану Маршалла" для України і за рахунок проходитиме відновлення зруйнованої унаслідок бойових дій інфраструктури країни.