Репарации за войну: Украина будет требовать от РФ $300 млрд

Украина будет добиваться, чтобы Генассамблея ООН приняла специальную резолюцию, на основе которой в дальнейшем будет разработан международный механизм возмещения ущерба.

Украина будет требовать от Российской Федерации репарации за большое вторжение на общую сумму не менее 300 млрд долларов Об этом медиагруппе Funke сказал министр юстиции Денис Малюська, передает издание Zeit.de.

"Мы хотим получить компенсацию за весь ущерб, который Россия нанесла Украине своей агрессивной войной", – сказал министр.

По словам Дениса Малюськи, Украина будет добиваться, чтобы Генассамблея ООН приняла специальную резолюцию, на основе которой в дальнейшем будет разработан международный механизм возмещения ущерба.

По оценке министра юстиции, сумма в 300 млрд долларов — эквивалент замороженных активов Банка России в странах G7. В то же время реальные потери Украины намного больше. Поэтому наша страна хочет получить доступ к замороженным российским деньгам, а также к зарубежным активам госпредприятий РФ и конфискованной собственности российских олигархов.

Ранее Аналитический центр Киевской школы экономики KSE Institute совместно с правительственными органами и партнерскими организациями оценил объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения зданий и инфраструктуры. По состоянию на 1 августа ущерб увеличился до $108,3 млрд или 2,9 трлн грн.

Напомним, Государственная служба статистики Украины заявила, что реальный внутренний валовый продукт (ВВП) во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению с показателем прошлого года.