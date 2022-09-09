Репарації за війну: Україна вимагатиме від РФ $300 млрд

Україна домагатиметься, щоб Генасамблея ООН ухвалила спеціальну резолюцію, на основі якої надалі розроблять міжнародний механізм відшкодування збитків.

Україна вимагатиме від Російської Федерації репарації за велике вторгнення на загальну суму не менш як 300 млрд доларів. Про це медіагрупі Funke сказав міністр юстиції Денис Малюська, передає видання Zeit.de.

"Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, які Росія завдала Україні своєю агресивною війною", — сказав міністр.

За словами Дениса Малюськи, Україна домагатиметься, щоб Генасамблея ООН ухвалила спеціальну резолюцію, на основі якої надалі розроблять міжнародний механізм відшкодування збитків.

За оцінкою міністра юстиції, сума 300 млрд доларів — еквівалент заморожених активів Банку Росії в країнах G7. Водночас реальні втрати України набагато більші. Тому наша країна хоче отримати доступ до заморожених російських грошей, а також до закордонних активів держпідприємств РФ та конфіскованої власності російських олігархів.

Раніше Аналітичний центр Київської школи економіки KSE Institute спільно з урядовими органами та партнерськими організаціями оцінив обсяг прямої шкоди економіки України від пошкодження та руйнування будівель та інфраструктури. Станом на 1 серпня збитки збільшились до $108,3 млрд або 2,9 трлн грн.

Нагадаємо, Державна служба статистики України заявила, що реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно з показником минулого року.