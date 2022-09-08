Реальний ВВП України впав майже на 40%: Мінекономіки закликає до оптимізму
Держава отримала у серпні дохід внаслідок експорту зерна з портів Одеси до Європи. Темпи відновлення економіки залежать від ситуації на фронті та швидкості отримання міжнародної допомоги, кажуть чиновники.
Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2%, якщо порівняти з показником минулого року. Про це йдеться в оперативній оцінці Державної служби статистики України.
Порівняно з 1 кварталом цього року реальний український ВВП скоротився на 19,1%. Держстат пояснив таке падіння сезонним фактором.
Тенденції другого кварталу та серпня показують, що у майбутньому можливе уповільнення падіння темпів ВВП до 33,2%, зазначили у Міністерстві економіки України.
У міністерстві підрахували, що у серпні показник валового внутрішнього продукту впав приблизно на 35% порівняно з минулим роком.
Експорт зерна до Європи допоміг економіці України
Макропоказники серпня підросли внаслідок часткового розблокування експорту зерна з портів Одеси до Європи. Позитивно впливає на економіку країни прискорення темпів та обсягів збирання зернових на підконтрольній Україні території — до кінця серпня вдалося зібрати 25,3 млн тонн урожаю.
Глава Мінекономіки Юлія Свириденко перерахувала фактори, що впливають на темпи відновлення економічної ситуації в Україні:
- ситуація на фронті;
- масштаби та швидкості отримання донорської допомоги;
- доступність портів для експорту;
- повернення українців із-за кордону;
- зростання продуктивність праці.
"Є підстави для стриманого оптимізму. За підсумками 2022-го розраховуємо на уповільнення падіння ВВП до 33,2%. Під час формування держбюджету на 2023 рік виходитимемо з консервативного сценарію розвитку подій, що дозволить державі знизити бюджетні ризики та повною мірою виконати всі зобов'язання громадянам", — прокоментувала міністр.
Свириденко заявила про покращення очікувань бізнесу щодо перспектив економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності у серпні становив 44,1 проти 43,6 у липні.
Україна, за даними Мінекономіки, у серпні отримала 4,6 млрд доларів міжнародної допомоги, з них США через Світовий банк надали 3 млрд доларів грантів.
"Це в доступній для огляду перспективі дозволяє забезпечити макроекономічну стабільність і покриття військових витрат і зниження бюджетного дефіциту", — підсумували чиновники.
Нагадаємо, що Свириденко хоче за допомогою країн-партнерів збільшити ВВП України протягом 10 років до 500 млрд доларів. На її думку, під час війни в Україні вдалося зберегти відносну макроекономічну стабільність.
Нацбанк прогнозував падіння доходів українців у 2022 році майже на 30%. Зарплати зростуть, якщо економіка відновиться та з'явиться попит на робочу силу, кажуть економісти.
Західні партнери підготували проєкт плану повоєнного відновлення України. У ньому заклали щорічне зростання ВВП на 7% та 750 млрд доларів інвестицій.