Реальний ВВП України впав майже на 40%: Мінекономіки закликає до оптимізму

Держава отримала у серпні дохід внаслідок експорту зерна з портів Одеси до Європи. Темпи відновлення економіки залежать від ситуації на фронті та швидкості отримання міжнародної допомоги, кажуть чиновники.

Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2%, якщо порівняти з показником минулого року. Про це йдеться в оперативній оцінці Державної служби статистики України.

Порівняно з 1 кварталом цього року реальний український ВВП скоротився на 19,1%. Держстат пояснив таке падіння сезонним фактором.

[ + – ] Графік падіння реального ВВП України у 2022 році

Тенденції другого кварталу та серпня показують, що у майбутньому можливе уповільнення падіння темпів ВВП до 33,2%, зазначили у Міністерстві економіки України.

У міністерстві підрахували, що у серпні показник валового внутрішнього продукту впав приблизно на 35% порівняно з минулим роком.

Експорт зерна до Європи допоміг економіці України

Макропоказники серпня підросли внаслідок часткового розблокування експорту зерна з портів Одеси до Європи. Позитивно впливає на економіку країни прискорення темпів та обсягів збирання зернових на підконтрольній Україні території — до кінця серпня вдалося зібрати 25,3 млн тонн урожаю.

Глава Мінекономіки Юлія Свириденко перерахувала фактори, що впливають на темпи відновлення економічної ситуації в Україні:

ситуація на фронті;

масштаби та швидкості отримання донорської допомоги;

доступність портів для експорту;

повернення українців із-за кордону;

зростання продуктивність праці.

"Є підстави для стриманого оптимізму. За підсумками 2022-го розраховуємо на уповільнення падіння ВВП до 33,2%. Під час формування держбюджету на 2023 рік виходитимемо з консервативного сценарію розвитку подій, що дозволить державі знизити бюджетні ризики та повною мірою виконати всі зобов'язання громадянам", — прокоментувала міністр.

[ + – ] У серпні держава мала прибуток від експорту зерна до Європи Фото: Укрінформ

Свириденко заявила про покращення очікувань бізнесу щодо перспектив економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності у серпні становив 44,1 проти 43,6 у липні.

Україна, за даними Мінекономіки, у серпні отримала 4,6 млрд доларів міжнародної допомоги, з них США через Світовий банк надали 3 млрд доларів грантів.

"Це в доступній для огляду перспективі дозволяє забезпечити макроекономічну стабільність і покриття військових витрат і зниження бюджетного дефіциту", — підсумували чиновники.

Нагадаємо, що Свириденко хоче за допомогою країн-партнерів збільшити ВВП України протягом 10 років до 500 млрд доларів. На її думку, під час війни в Україні вдалося зберегти відносну макроекономічну стабільність.

Нацбанк прогнозував падіння доходів українців у 2022 році майже на 30%. Зарплати зростуть, якщо економіка відновиться та з'явиться попит на робочу силу, кажуть економісти.

Західні партнери підготували проєкт плану повоєнного відновлення України. У ньому заклали щорічне зростання ВВП на 7% та 750 млрд доларів інвестицій.