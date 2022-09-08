Реальный ВВП Украины упал почти на 40%: Минэкономики призывает к оптимизму

Государство получило в августе доход за счет экспорта зерна из портов Одессы в Европу. Темпы восстановления экономики зависят от ситуации на фронте и скорости получения международной помощи, говорят чиновники.

Реальный внутренний валовый продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению с показателем прошлого года. Об этом сказано в оперативной оценке Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с 1-м кварталом этого года реальный украинский ВВП сократился на 19,1%. Госстат объяснил такое падение сезонным фактором.

[ + – ] График падения реального ВВП Украины в 2022 году

Тенденции второго квартала и августа показывают, что в будущем возможно замедление падения темпов ВВП до 33,2%, отметили в Министерстве экономики Украины.

В министерстве подсчитали, что в августе показатель валового внутреннего продукта упал примерно на 35% по сравнению с прошлым годом.

Экспорт зерна в Европу помог экономике Украины

Макропоказатели августа подросли за счет частичной разблокировки экспорта зерна из портов Одессы в Европу. Положительно влияет на экономику страны ускорение темпов и объемов сбора зерновых на подконтрольной Украине территории — к концу августа удалось собрать 25,3 млн тонн урожая.

Глава Минэкономики Юлия Свириденко перечислила факторы, влияющие на темпы восстановления экономической ситуации в Украине:

ситуация на фронте;

масштабы и скорости получения донорской помощи;

доступность портов для экспорта;

возвращение украинцев из-за границы;

рост производительности труда.

"Есть основания для сдержанного оптимизма. По итогам 2022-го рассчитываем на замедление падения ВВП до 33,2%. При формировании госбюджета на 2023 год будем исходить из консервативного сценария развития событий, что позволит государству снизить бюджетные риски и в полной мере выполнить все обязательства гражданам", – прокомментировала министр.

[ + – ] В августе государство имело доход от экспорта зерна в Европу Фото: Укринформ

Свириденко заявила об улучшении ожиданий бизнеса по перспективам экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности в августе составил 44,1 против 43,6 в июле.

Украина, по данным Минэкономики, в августе получила 4,6 млрд. долларов международной помощи, из них США через Всемирный банк предоставили 3 млрд долларов грантов.

"Это в обозримой перспективе позволяет обеспечить макроэкономическую стабильность и покрытие военных расходов и снижение бюджетного дефицита", – заключили чиновники.

Напомним, что Свириденко хочет с помощью стран-партнеров увеличить ВВП Украины в течение 10 лет до 500 млрд. долларов. По ее мнению, во время войны в Украине удалось сохранить относительную макроэкономическую стабильность.

Нацбанк прогнозировал падение доходов украинцев в 2022 году почти на 30%. зарплаты вырастут, если экономика восстановится и появится спрос на рабочую силу, говорят экономисты.

Западные партнеры приготовили проект плана послевоенного восстановления Украины. В нем заложили ежегодный рост ВВП на 7% и 750 млрд долларов инвестиций.