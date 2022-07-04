"Магнит для инвесторов": первые детали плана восстановления Украины (инфографика)

План послевоенного восстановления включает 15 программ. Приоритет отдали обороне, а развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта оставили на последних позициях.

В проекте плана восстановления Украины заложен ежегодный рост ВВП на 7% за 10 лет и $750 млрд инвестиций в экономику страны. Об этом говорится в документе на 40 страниц, который опубликовал в Telegram Даниил Гетманцев.

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Черновой проект плана восстановления предусматривает трансформацию Украины в сильную европейскую страну и "магнит" для инвесторов.

Утверждается, что реализация плана будет способствовать поддержке экономического роста и устойчивости ЕС благодаря расширению рынка, компактным и устойчивым цепочкам поставки и доступа к конкурентоспособной по цене ресурсной базы.

Реформы госуправления

Новый план включает незавершенные довоенные преобразования в госсекторе:

завершение перезапуска антикоррупционной системы (САП, НАБУ),

введение законодательства о Высшей Квалификационной Комиссии Судей Украины и Высшего Совета Правосудия,

реформа правоохранительных органов – сокращение карательной функции СБУ и усиление независимости Бюро Экономической Безопасности.

Предлагается внедрить новое законодательство в области корпоративного управления – расширение полномочий наблюдательных советов и завершение корпоратизации госпредприятий (например, Энергоатома).

Проект плана включает 15 национальных программ для достижения целей к 2032 году. В 2022 году потребности в финансировании целей оценили в 60-65 млрд долларов.

[ + – ] Боевые действия принесли разрушений на более 100 млрд долларов Фото: Getty Images

Приоритет отдается укреплению обороны и безопасности государства. Развитие систем образования, здравоохранения, культуры и спорта находятся на последних позициях.

Фокус ранее писал, что план восстановления Украины рассчитывали на ближайшие 10 лет, за это время власти страны намерены реализовать 850 проектов.

План послевоенного восстановления могут разделить на 3 этапа, его реализацией займется платформа восстановления, также появятся несколько офисов по восстановлению.

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции в швейцарском Лугано говорил, что цель этого плана состоит в том, чтобы сделать страну "самой свободной в Европе" и удобной для жизни и бизнеса.