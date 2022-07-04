Наработали 24 тома: Шмыгаль назвал этапы плана восстановления Украины

По оценкам главы Кабмина, боевые действия принесли разрушений на более 100 млрд долларов. После победы в войне с Россией украинские власти хотят реализовать тысячи инфраструктурных проектов.

План послевоенного восстановления Украины разделят на 3 этапа, реализовывать его будет специальная структура – платформа восстановления. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, презентуя документ на международной конференции в швейцарском городе Лугано.

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Основой плана восстановления страны, по словам главы правительства, будут люди, экономика и инфраструктура. Чиновники разных стран подготовили 24 тома документа с такими ключевыми этапами:

"восстанавливать здесь и сейчас" наиболее критические объекты для жизни людей. По словам, премьера работа уже идет и финансируется из бюджета Украины;

быстрое восстановление инфраструктуры – количество разрушенных объектов, в частности, базовой инфраструктуры, огромное. После завершения войны и победы Украины нужно реализовать тысячи проектов – отремонтировать больницы и школы, построить временное жилье;

долгосрочная трансформация. Это коснется всех сфер, начиная от образования, медицины и заканчивая зеленым переходом и новым военно-промышленным комплексом.

Украина системно готовит каждый вышеуказанный этап и формирует электронную карту, которая фиксирует все убытки от войны.

Прямые инфраструктурные убытки Украины от войны составили более 100 млрд долларов. Разрушено или повреждено более 1,2 тыс. образовательных учреждений, столько же больниц, тысячи километров газопроводов, водопроводов, электросетей, дорог и железнодорожных путей, привел статистику Шмыгаль.

[ + – ] Проект восстановления будут разрабатывать отдельно под каждый объект Фото: timesofisrael.com

"Каждый объект мы считаем, под каждый объект будет проект восстановления. Партнеры могут принести свой опыт и уникальное понимание. Как построить качественно новое пространство", – сказал он.

Платформа восстановления и новые офисы

Реализовывать наработки плана будут посредством платформы восстановления, заявил премьер.

Данная структура будет состоять из нескольких уровней:

первый (high level) – уровень лидеров стран, они определят стратегические направления и видение;

второй – совместная координационная группа руководителей исполнительной власти и лиц, принимающих решения из Украины, США, ЕС, Британии, Польши и других стран-партнеров;

третий уровень – тематические группы по отраслевым направлениям.

Кроме этого, чиновники предлагают создать несколько офисов по восстановлению Украины. Главный – в Киеве, другие – в Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне и других городах.

Деньги на финансирование плана возьмут из арестованных активов России, грантов и льготных кредитов, частных инвестиций и из госбюджета.

Напомним, что план восстановления Украины рассчитан на ближайшие 10 лет, за это время власти Украины хотят реализовать 850 проектов. Чтобы осуществить эту цель, планируется привлечь около $750 млрд.

Напомним, что агентство Bloomberg 3 июля сообщало о транше Украине от стран ЕС на сумму около 500 млрд евро. Деньги должны пойти на послевоенное восстановление.

Великобритания поддержала идею конфисковать попавшие под санкции российские активы и потратить их на восстановление Украины.