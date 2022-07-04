Британия поддерживает конфискацию российских активов в пользу Украины, — Трасс

Сейчас британское правительство работает над механизмом будущего документа, который будет регулировать распределение заблокированных средств. Средства могут передать физическим лицам в качестве репараций, либо украинскому государству.

Великобритания поддерживает идею конфискации попавших под санкции российских активов в пользу Украины. Об этом заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс, передает The Guardian.

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Сейчас британское правительство работает над механизмом будущего документа, который будет регулировать распределение заблокированных средств. По словам Трасс, для этого, скорее всего, может понадобиться принятие закона, но это не обязательно.

"Я поддерживаю эту концепцию. Мы смотрим на это очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях", — сказала она.

Изъятые средства могли быть переданы либо физическим лицам в качестве репараций, либо украинскому государству. В настоящее время Великобритания может приостановить действие российских активов в соответствии с Законом об экономических преступлениях на 56 дней и продлить приостановку еще на 56 дней. В этот период владелец активов не может получить какую-либо выгоду от них.

По информации журналистов, Лиз Трасс выступит с речью на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в швейцарском городе Лугано 4 июля. Она заявит что Великобритания будет позиционировать себя как ключевого партнера Украины в процессе восстановления. В издании опубликовали текст с речью, которую должна произнести Трасс:

"Великобритания решительно поддерживает территориальную целостность Украины и останется на стороне Украины, поскольку она становится сильной, процветающей и передовой демократией. Мы лидировали в поддержке Украины во время войны и продолжим лидировать в поддержке плана реконструкции и развития украинского правительства", — скажет она.

Напомним, 30 июня СМИ сообщали, что Украина и МВФ пересматривают условия погашения долга. Один из вариантов включает использование замороженных активов России в качестве залога, хотя юридическая жизнеспособность такой идеи остается непонятна.

Ранее, 23 мая журналисты писали, что 4 страны ЕС предлагают конфисковать российские активы и передать их Украине. Это Литва, Латвия, Эстония и Словакия.