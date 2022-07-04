Британія підтримує конфіскацію російських активів на користь України, — Трасс

Наразі британський уряд працює над механізмом майбутнього документа, який регулюватиме розподіл заблокованих коштів. Кошти можуть передати фізичним особам як репарації або українській державі.

Великобританія підтримує ідею конфіскації російських активів, які потрапили під санкції на користь України. Про це заявила міністр закордонних справ країни Ліз Трасс, повідомляє The Guardian.

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Наразі британський уряд працює над механізмом майбутнього документа, який регулюватиме розподіл заблокованих коштів. За словами Трасс, для цього, найімовірніше, може знадобитися ухвалення закону, але це не обов'язково.

"Я підтримую цю концепцію. Ми дивимося на це дуже уважно. Канадці фактично щойно ухвалили закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством фінансів, але я, безумовно, згодна з концепцією. Нам просто потрібно розібратися в деталях", — сказала вона.

Вилучені кошти могли б бути передані або фізичним особам як репарації, або українській державі. Зараз Великобританія може призупинити дію російських активів відповідно до Закону про економічні злочини на 56 днів та продовжити зупинку ще на 56 днів. У цей період власник активів не може отримати будь-якої вигоди від них.

За інформацією журналістів, Ліз Трасс виступить із промовою на конференції з відновлення України, яка відбудеться у швейцарському місті Лугано 4 липня. Вона заявить, що Великобританія позиціюватиме себе як ключовий партнер України в процесі відновлення. У виданні опублікували текст із промовою, яку має вимовити Трас:

"Великобританія рішуче підтримує територіальну цілісність України та залишиться на боці України, оскільки вона стає сильною, успішною та передовою демократією. Ми лідирували в підтримці України під час війни і продовжимо лідирувати в підтримці плану реконструкції та розвитку українського уряду", — скаже вона.

Нагадаємо, 30 червня ЗМІ повідомляли, що Україна та МВФ переглядають умови погашення боргу. Один із варіантів включає використання заморожених активів Росії як заставу, хоча юридична життєздатність такої ідеї залишається незрозумілою.

Раніше, 23 травня, журналісти писали, що 4 країни ЄС пропонують конфіскувати російські активи і передати їх Україні. Це Литва, Латвія, Естонія та Словаччина.