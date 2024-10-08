"Могла б бути кращою за Монако": Трамп поділився своїм баченням майбутнього Гази

Колишній президент США вважає, що палестинський анклав може стати курортним і розважальним центром за прикладом князівства Монако після завершення війни та початку його відбудови.

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Кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп переконаний, що сектор Гази, який наразі є місцем бойових дій, може стати кращим за князівство Монако після відбудови. Про це політик розповів у інтерв'ю для Politico.

"[Газа] могла б бути кращою за Монако. У неї найкраще розташування на Близькому Сході, найкраща вода, найкраще все", — заявив Трамп, додавши, що "був там" і це було "важким місцем", та не сказав, де саме.

Журналісти наголошують, що заява колишнього президента США є дуже близькою до висловлювань його зятя Джареда Кушнера. У лютому 2024 року той сказав, що нерухомість на березі Гази "може бути дуже цінною".

Водночас The New York Times зазначає, що наразі немає достовірної інформації, що Трамп коли-небудь відвідував сектор Гази в статусі президента або бізнесмена. Неназваний представник із його штабу сказав для ЗМІ, що, швидше за все, політик говорив про свій візит до Ізраїлю у 2017 році.

Нагадаємо, 1 жовтня чинний президент США Джо Байден розкритикував політичну гру Трампа на тлі наслідків урагану "Гелен". Глава Білого Дому вважає, що республіканець відверто бреше і використовує свою "допомогу" постраждалим з політичними мотивами.

4 жовтня ексочільник уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, Путін не вдерся б до України, якби президентом був Трамп. Джонсон зазначив, що Трамп розуміє важливість боротьби України для свободи та демократії в Європі, і якщо Україна зазнає поразки, це буде абсолютною катастрофою.