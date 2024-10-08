"Могла бы быть лучше Монако": Трамп поделился своим видением будущего сектора Газа

Бывший президент США считает, что палестинский анклав может стать курортным и развлекательным центром по примеру княжества Монако после завершения войны и начала его восстановления.

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Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп убежден, что сектор Газа, который сейчас является местом боевых действий, может стать лучше княжества Монако после восстановления. Об этом политик рассказал в интервью для Politico.

"[Газа] могла бы быть лучше Монако. У нее лучшее расположение на Ближнем Востоке, лучшая вода, лучшее все", — заявил Трамп, добавив, что "был там" и это было "трудным местом", но не сказал, где именно.

Журналисты подчеркивают, что заявление бывшего президента США очень похоже на высказывания его зятя Джареда Кушнера. В феврале 2024 года тот сказал, что недвижимость на берегу Газы "может быть очень ценной".

В то же время The New York Times отмечает, что пока нет достоверной информации, что Трамп когда-либо посещал сектор Газа в статусе президента или бизнесмена. Неназванный представитель из его штаба сказал для СМИ, что, скорее всего, политик говорил о своем визите в Израиль в 2017 году.

Напомним, 1 октября действующий президент США Джо Байден раскритиковал политическую игру Трампа на фоне последствий урагана "Хелен". Глава Белого Дома считает, что республиканец откровенно врет и использует свою "помощь" пострадавшим с политическими мотивами.

4 октября экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом был Трамп. Джонсон отметил, что Трамп понимает важность борьбы Украины для свободы и демократии в Европе, и если Украина потерпит поражение, это будет абсолютной катастрофой.