"Он дал украинцам Javelin": Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом был Трамп, — Джонсон

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон поделился мыслями о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом и напомнил, что 45-й президент США выслал 60 российских шпионов после инцидента в Солсбери, был более жестким в отношении Сирии и Ирана, а также предоставил Украине противотанковые ракеты Javelin.

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Владимир Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом был Дональд Трамп. Такое предположение высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Telegraph перед публикацией своих мемуаров Unleashed. Он считает, что мир становится лучше, когда Соединенные Штаты имеют сильного лидера.

"С точки зрения Кремля, существовал реальный риск того, что Трамп истолковал бы нападение на европейскую страну как оскорбление Америки и мирового порядка, и мог бы прибегнуть к жестким мерам", — заявил Джонсон.

Трамп никогда не стесняется отмечать, что российские вторжения в Украину происходили до и после его президентства, а не во время его каденции, и экс-премьер Великобритании соглашается, что это не случайность.

Политик подчеркнул, что непредсказуемость Трампа является одним из его преимуществ в международных делах.

"Он выслал 60 российских шпионов (после отравления в Солсбери — ред.). Он был гораздо жестче в отношении Сирии, чем администрации демократов. Он был жестче в отношении КСИР (Корпуса стражей исламской революции Ирана — ред.), а потом он дал украинцам ракету Javelin", — сказал Джонсон.

Относительно опасений Украины перед возможным возвращением в Белый дом Трампа, Джонсон отметил, что Трамп понимает важность борьбы Украины для свободы и демократии в Европе, и если Украина потерпит поражение, это будет абсолютной катастрофой.

Он также выразил уверенность, что Трамп не захочет войти в историю как "человек, который начал свой второй президентский срок не с того, чтобы сделать Америку великой, а с того, чтобы снова сделать Советский Союз великим".

Джонсон подчеркнул, что лидерство США является ключевым для поддержания мирового порядка и добавил, что "совсем недавно" имел разговоры как с Трампом, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 19 июля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail написал, что верит в то, что Трамп может положить конец войне на правильных условиях для Украины и Запада.

27 сентября в Нью-Йорке президент Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Кандидат в президенты США заявил, что имеет хорошие отношения с Владимиром Путиным и заверил, что быстро закончит войну в Украине, если станет президентом США еще раз.