Может быстро дать разрешение ВСУ бить западным оружием по тылу РФ: Джонсон о мирном плане Трампа

Трамп мог бы просто сделать то, что для него естественно, а именно прекратить бюрократическую волокиту и дать Украине все необходимые разрешения, а когда Путин будет отброшен назад, можно будет уже предложить какую-то сделку, считает Джонсон.

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Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал мирный план, который может "положить конец войне на правильных условиях для Украины и Запада". Об этом он рассказал в своей авторской колонке для Daily Mail

"Я верю, что Трамп может положить войне конец — на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчеркиваю, что не могу быть уверенным, что именно он сделает в случае избрания. Но это то, что он может сделать", — отметил Джонсон.

По мнению Джонсона, первоочередной задачей является "укрепление руки Запада и укрепление Украины". Также он считает, что Трамп мог бы просто сделать то, что для него естественно, а именно прекратить бюрократическую волокиту и дать Украине все необходимые разрешения, а когда Путин будет отброшен назад, можно будет уже предложить какую-то сделку.

Он заявил, что сейчас Украина имеет миллион хорошо обученных людей с оружием, которые умеют пользоваться техникой НАТО и представляют собой эффективную силу против России. После окончания войны, по мнению Джонсона, они смогут заменить 70 тысяч американских военных, находящихся в Европе.

Джонсон заявил, что это позволит Трампу сэкономить деньги, вернуть своих военных домой, а европейцев подтолкнуть к тому, чтобы они выделяли больше на собственную оборону.

"С Трампом в Белом доме существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным — возвращение к временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО. Но есть только один способ достичь такого результата — через силу. Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться, и что советскую империю нельзя восстановить силой", — отметил Джонсон.

Он отметил, что это означает поддержку украинцев до конца.

"Если бы Трамп был в Белом доме, я не думаю, что Путин был бы настолько безрассудным и преступным, чтобы вторгнуться в Украину. Никогда не забывайте, что именно Трамп, а не Обама или Байден, предоставил украинцам противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые имели решающее значение в битве за Киев в 2022 году. Трамп уже имеет опыт решительного военного вмешательства в интересах украинской демократии", — написал бывший британский премьер.

Джонсон подчеркнул, что РФ таки придется отступить по крайней мере до границ 2022 года, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальная Украина должна быть признана свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО, и абсолютно желанной для скорейшего присоединения.

Британский политик считает, что у Трампа будет огромный шанс, не только исправить ошибки предшественника, но и повести мир вперед.

"Дональд Трамп осознает риск: поражение Украины может иметь огромные долгосрочные последствия для Америки и мира. С другой стороны, победа Украины — при условии правильного использования — может проложить путь, как это ни парадоксально, к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией. Это было бы большой победой для Америки и для всего мира", — заявил Джонсон.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, во время личной встречи он собирается обсудить с Трампом шаги, которые могут сделать мир честным и действительно длительным.