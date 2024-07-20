Договорились о встрече: Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

По словам президента Зеленского, во время личной встречи он собирается обсудить с Трампом шаги, которые могут сделать мир честным и действительно продолжительным.

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Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

По словам главы государства, во время разговора он отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости Украины.

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Зеленский также отметил, что Украина всегда будет благодарна США за помощь в укреплении возможности противостоять российскому террору. Удары ВС РФ по украинским городам и селам продолжаются каждый день.

"Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным", — написал Зеленский.

Владимир Зеленский поговорил с Трампом

Отметим, что Дональд Трамп также написал у себя в социальной сети Truth, что поговорил по телефону с Зеленским. Примечательно, что он назвал разговор "очень хорошим".

"Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он обратился ко мне, потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир во всем мире и прекращу войну, которая стоила стольких жизней и разрушила бесчисленное множество невинных семей", — написал Трамп.

Владимир Зеленский поговорил с Трампом

Напомним, Трамп обвинил президента США Джо Байдена в развязывании войны в Украине. По его словам, нынешняя администрация Белого дома создала мировой кризис, включающий не только российско-украинскую войну, но и войну в Израиле.