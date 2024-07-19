"Сила дипломатии": "горячая фаза" войны с РФ, может закончиться до конца этого года, — Зеленский

Президент подчеркнул, что более слабая Россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров.

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Все мировое сообщество должно оказать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны. Об этом в интервью ВВС сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", — сказал он.

Украинский лидер добавил, что если союзники Украины на Западе останутся сильными, то "горячая фаза" войны с Россией, может закончиться до конца этого года. Также он подчеркнул, что более слабая Россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров.

"Осуществляя давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", — сказал президент Украины.

Напомним, что генерал НАТо Кристофер Карели заявил, что у Украины замечательная тактика ведения войны, и украинцы сейчас генерируют качественную силу и умело ее используют.

Также сообщалось, что в МИД РФ заявили, что Россия готова к переговорам по Украине. Москва будет настаивать на включении ее в любые будущие договоренности.