"Сила дипломатії": "гаряча фаза" війни з РФ, може закінчитися до кінця цього року, — Зеленський

Президент підкреслив, що слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

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Уся світова спільнота повинна чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни. Про це в інтерв'ю ВВС сказав президент України Володимир Зеленський.

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – сказав він.

Український лідер додав, що якщо союзники України на Заході залишаться сильними, то "гаряча фаза" війни з Росією, може закінчитися до кінця цього року. Також він підкреслив, що слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

"Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання", — сказав президент України.

Нагадаємо, що генерал НАТо Крістофер Карелі заявив, що в України чудова тактика ведення війни, і що українці зараз генерують якісну силу і вміло її використовують.

Також повідомлялося, що в МЗС РФ заявили, що Росія готова до переговорів щодо України. Москва наполягатиме на включенні її в будь-які майбутні домовленості.