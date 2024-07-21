Може швидко дати дозвіл ЗСУ бити західною зброєю по тилу РФ: Джонсон про мирний план Трампа

Трамп міг би просто зробити те, що для нього природно, а саме припинити бюрократичну тяганину і дати Україні всі необхідні дозволи, а коли Путін буде відкинутий назад, можна буде вже пропогувати якусь угоду, вважає Джонсон.

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Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план, який може "покласти край війні на правильних умовах для України і Заходу". Про це він розповів у своїй авторській колонці для Daily Mail

"Я вірю, що Трамп може покласти війні край — на правильних умовах для України і Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання. Але це те, що він може зробити", — зазначив Джонсон.

На думку Джонсона, першочерговим завдання є "зміцнення руки Заходу і зміцнення України". Також він вважає, що Трамп міг би просто зробити те, що для нього природно, а саме припинити бюрократичну тяганину і дати Україні всі необхідні дозволи, а коли Путін буде відкинутий назад, можна буде вже пропогувати якусь угоду.

Він заявив, що зараз Україна має мільйон добренавчених людей зі зброєю, які вміють користуватись технікою НАТО і являють собою найефективнішу силу проти Росії. Після закінчення війни, на думку Джонсона, вони зможуть замінити 70 тисяч американських військових, які перебувають у Європі.

Джонсон заявив, що це дозволить Трампу заощадити гроші, повернути своїх військових додому, а європейців підштовхнути до того, щоб вони виділяли більше на власну оборону.

"З Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним — повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО. Але є лише один спосіб досягти такого результату — через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою", — зазначив Джонсон.

Він зауважив, що це означає підтримку українців до кінця.

"Якби Трамп був у Білому домі, я не думаю, що Путін був би настільки безрозсудним і злочинним, щоб вторгнутися до України. Ніколи не забувайте, що саме Трамп, а не Обама чи Байден, надав українцям протитанкові ракетні комплекси Javelin, які мали вирішальне значення в битві за Київ у 2022 році. Трамп вже має досвід рішучого військового втручання в інтересах української демократії", — написав колишній британський премʼєр.

Джонсон підкреслив, що РФ таки доведеться відступити принаймні до кордонів 2022 року, а щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України повинна бути визнана вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО, і абсолютно бажаною для якнайшвидшого приєднання.

Британський політик вважає, що у Трампа буде величезний шанс, не тільки виправити помилки попередника, але й повести світ уперед.

"Дональд Трамп усвідомлює ризик: поразка України може мати величезні довгострокові наслідки для Америки та світу. З іншого боку, перемога України — за умови правильного використання — може прокласти шлях, як це не парадоксально, до нових і набагато кращих відносин з Росією. Це було б великою перемогою для Америки і для всього світу", — заявив Джонсон.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. За словами українського лідера, під час особистої зустрічі він збирається обговорити з Трампом кроки, які можуть зробити мир чесним і справді тривалим.