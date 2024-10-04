"Він дав українцям Javelin": Путін не вторгся б в Україну, якби президентом був Трамп, — Джонсон

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон поділився думками про можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому і нагадав, що 45-й президент США вислав 60 російських шпигунів після інциденту в Солсбері, був жорсткішим щодо Сирії та Ірану, а також надав Україні протитанкові ракети Javelin.

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Володимир Путін не вторгся б в Україну, якби президентом був Дональд Трамп. Таке припущення висловив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю The Telegraph перед публікацією своїх мемуарів Unleashed. Він вважає, що світ стає кращим, коли Сполучені Штати мають сильного лідера.

"З точки зору Кремля, існував реальний ризик того, що Трамп витлумачив би напад на європейську країну як образу Америки і світового порядку, і міг би вдатися до жорстких заходів", — заявив Джонсон.

Трамп ніколи не соромиться зазначати, що російські вторгнення в Україну відбувалися до і після його президентства, а не під час його каденції, і експрем'єр Великої Британії погоджується, що це не випадковість.

Політик наголосив, що непередбачуваність Трампа є однією з його переваг у міжнародних справах.

"Він вислав 60 російських шпигунів (після отруєння в Солсбері — ред.). Він був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрації демократів. Він був жорсткішим щодо КВІР (Корпусу вартових ісламської революції Ірану — ред.), а потім він дав українцям ракету Javelin", — сказав Джонсон.

Щодо побоювань України перед можливим поверненням до Білого дому Трампа, Джонсон зазначив, що Трамп розуміє важливість боротьби України для свободи та демократії в Європі, і якщо Україна зазнає поразки, це буде абсолютною катастрофою.

Він також висловив впевненість, що Трамп не захоче увійти в історію як "людина, яка розпочала свій другий президентський термін не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити Радянський Союз великим".

Джонсон підкреслив, що лідерство США є ключовим для підтримання світового порядку і додав, що "зовсім недавно" мав розмови як з Трампом, так і з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 19 липня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у колонці для Daily Mail написав, що вірить у те, що Трамп може покласти край війні на правильних умовах для України і Заходу.

27 вересня у Нью-Йорку президент Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом. Кандидат у президенти США заявив, що має добрі стосунки з Володимиром Путіним і запевнив, що швидко закінчить війну в Україні, якщо стане президентом США ще раз.