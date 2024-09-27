Трамп розповів Зеленському про свої стосунки з Путіним: президент України відповів

Дональд Трамп сказав, що швидко закінчить війну в Україні, якщо стане президентом США ще раз.

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Кандидат у президенти США Дональд Трамп знову заявив, що має добрі стосунки з главою Кремля Володимиром Путіним. Це він зробив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Голос Америки".

За словами журналістів, Трампу поставили запитання щодо війни в Україні. Республіканець ще раз повторив, що зможе швидко її закінчити, якщо переможе на виборах.

"У нас дуже хороші стосунки, і в мене теж дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко", — сказав Трамп.

Володимир Зеленський же відповів, що сподівається на те, що в них із Трампом стосунки все ж таки кращі, ніж із главою Кремля.

Візит Зеленського до США: що відомо

Зазначимо, що Фокус писав про те, як пройшов візит президента України до Сполучених Штатів. Зеленський прибув до Нью-Йорка пізно ввечері в неділю, 22 вересня, за київським часом, а вже наступного ранку полетів до Пенсільванії, щоб відвідати Скрентонський армійський боєприпасний завод. Потім Зеленський взяв участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН. Він Росія битиме взимку по українських атомних електростанціях. Уже 26 вересня Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Глава Білого дому оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,4 млрд.

Нагадаємо, 26 вересня видання Politico оприлюднило матеріал, у якому йдеться про те, що Трамп не підтримає Україну і Зеленського в боротьбі проти Путіна.