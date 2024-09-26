Найпотужніший сигнал: Трамп не підтримає Україну і Зеленського в боротьбі проти Путіна, — Politico

На передвиборчому заході в Північній Кароліні Трамп заявив, що Україна повинна була "трохи поступитися", щоб умиротворити Москву. Мирний план президента Зеленського не передбачає поступок РФ.

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45-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у середу, 26 вересня, висловився з різкою критикою на адресу президента України Володимира Зеленського за те, що той не погодився на поступки Росії. За словами журналістів, на сьогодні ці заяви є найнезаперечнішим доказом того, що Трамп, якщо буде обраний у листопаді, зупинить підтримку Києва. Про це повідомляє американське видання Politico.

Виступаючи на передвиборчому заході в штаті Північна Кароліна, Трамп сказав, що Україна повинна була "трохи поступитися", щоб умиротворити Москву та уникнути кривавого вторгнення, чого, за його словами, "не повинно було статися".

"Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду, Зеленському", — заявив Трамп.

Він також додав, що "будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою, ніж те, що у нас є зараз". Під цим малися на увазі численні руйнування в Україні.

"України більше немає, це більше не Україна. Ви ніколи не заміните ці міста і селища, ви не заміните загиблих, так багато загиблих людей. Якби ми уклали погану угоду, було б набагато краще. Вони [Україна] трохи поступилися б, і всі були б живі",

Трамп неодноразово заявляв, що Росія не вдерлася б в Україну, якби він був президентом. Він також пригрозив припинити допомогу США Києву і поклявся в середу, що не відправить американських військових "помирати" в Україну.

"Вони [демократи] не заспокояться, доки не відправлять американських дітей в Україну, і саме це вони й намагаються зробити", — заявив Трамп.

Зеленський, який наразі перебуває в Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН, навряд чи зустрінеться з Трампом найближчими днями, сказав представник передвиборчої кампанії експрезидента.

Позиція України

Президент України в інтерв'ю американським ЗМІ сказав, що план перемоги не передбачає жодних поступок РФ. Мета цього плану — змусити російську владу зупинити війну.

Нагадаємо, що, за даними CNN, Зеленський особисто звернеться до Гарріс і Байдена через можливе президентство Трампа.

Раніше повідомлялося, що Трамп уникнув прямого запитання про те, чи хоче він, щоб Україна перемогла в оборонній війні проти РФ.