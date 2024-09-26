"Гаяти часу не варто": Зеленський особисто звернеться до Гарріс і Байдена через Трампа, — CNN

За словами журналістів, листопадові вибори потенційно віщують серйозні зміни в американському підході до війни. Українські офіційні особи та багато американських вважають, що гаяти часу не варто.

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Візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому в четвер, 26 вересня, може стати останньою можливістю, щоб переконати сприйнятливого голову Білого дому підтримати військові цілі Києва. Про це пишуть журналісти CNN.

Подробиці "плану перемоги" Зеленського, який буде презентовано президенту США Джо Байдену та віцепрезидентці Камалі Гарріс, тримають у секреті. Але за словами джерел журналістів, знайомих із контурами цього плану, він відображає нагальні потреби України в американській зброї для відбиття російського вторгнення. Зеленський також наполягатиме на довгострокових гарантіях безпеки, які залишилися незмінними та після зміни політичного керівництва у США.

Серед іншого, президент України надішле запит на постачання далекобійної зброї територією РФ. Але навіть якщо і Байден дасть дозвіл, неясно, чи оголосять про це публічно.

Байден зазвичай схильний не поспішати з ухваленням рішень про надання Україні нових військових можливостей.

"Але оскільки листопадові вибори потенційно віщують серйозні зміни в американському підході до війни в разі перемоги Трампа, українські офіційні особи — і багато американських — вважають, що гаяти часу не варто", — зазначають журналісти CNN.

Нещодавні коментарі Трампа щодо необхідності угоди з РФ по завершенню війни надають нову вагу візиту Зеленського та переговорам в Овальному кабінеті, зазначають американські та європейські посадовці, які говорять про необхідність збільшення допомоги Україні, доки Байден все ще при владі.

Під час візиту Зеленського очікується, що США оголосять про новий великий пакет військової допомоги.

Нагадаємо, що у РФ спільно з Китаєм розробляють новий аналог "Шахеда". Аналітики Defense Express оцінили "секретний" БПЛА.

Також повідомлялося, що війська РФ готуються до штурмів у Запорізькій області.