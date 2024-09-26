"Терять времени не стоит": Зеленский лично обратится к Харрис и Байдену из-за Трампа, — CNN

По словам журналистов, ноябрьские выборы потенциально предвещают серьезные изменения в американском подходе к войне. Украинские официальные лица и многие американские считают, что терять времени не стоит.

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в четверг, 26 сентября, может стать последней возможностью, чтобы убедить восприимчивого главу Белого дома поддержать военные цели Киева. Об этом пишут журналисты CNN.

Подробности "плана победы" Зеленского, который будет представлен президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис, держатся в секрете. Но по словам источников журналистов, знакомых с контурами этого плана, он отражает насущные потребности Украины в американском оружии для отражения российского вторжения. Зеленский также будет настаивать на долгосрочных гарантиях безопасности, которые были остались неизменными и после смены политического руководства в США.

Среди прочего, президент Украины направит запрос на поставки дальнобойного оружия по территории РФ. Но даже если и Байден даст разрешение, неясно, объявят ли об этом публично.

Байден обычно склонен не торопиться с принятием решений о предоставлении Украине новых военных возможностей.

"Но поскольку ноябрьские выборы потенциально предвещают серьезные изменения в американском подходе к войне в случае победы Трампа, украинские официальные лица — и многие американские — считают, что терять времени не стоит", — отмечают журналисты CNN.

Недавние комментарии Трампа о необходимости сделки с РФ по завершению войны придают новый вес визиту Зеленского и переговорам в Овальном кабинете, отмечают американские и европейские чиновники, которые говорят о необходимости увеличения помощи Украине пока Байден все еще у власти.

В ходе визита Зеленского ожидается, что США объявят о новом крупном пакете военной помощи.

Напомним, что в РФ совместно с Китаем разрабатывают новый аналог "Шахеда". Аналитики Defense Express оценили "секретный" БПЛА.

Также сообщалось, что войска РФ готовятся к штурмам в Запорожской области.