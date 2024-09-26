РФ работает с Китаем над новым аналогом "Шахеда": в Defense Express оценили "секретный" дрон

По данным СМИ, китайские специалисты помогли России разработать новые дроны, которые теперь производят на заводе в КНР. Однако, по мнению аналитиков, все это "выглядит странным".

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Россия ищет новые возможности расширить производство дальнобойных ударных дронов. Для этого страна-агрессор сотрудничает с Китаем. Деталями 25 сентября поделились в Defense Express.

Вражеский Ижевский электромеханический завод "Купол", который является дочерним предприятием компании "Алмаз-АНТЕЙ", произвел и протестировал в КНР новый дальнобойный ударный БПЛА. Он называется "Гарпия-3" и будет использоваться для атак против Украины, в работе приняли участие и местные специалисты.

В СМИ со ссылкой на источники в разведке и документацию сообщили, что в начале 2024 года "Купол" отчитывался Минобороны РФ о проведении работ в Китае. Впоследствии министерство проинформировали, что беспилотники можно выпускать на китайских производственных мощностях "в больших масштабах".

На обоих российских предприятиях от комментариев отказались. В то же время в МИД КНР "жалуются и разводят руками", якобы о проекте ничего не знают и строго контролируют экспорт дронов.

"Это в целом типичная публичная позиция Китая, который каждый раз отвергает обвинения в сотрудничестве с РФ, хотя последние новости лишь доказывают, что стороны углубляют оборонное сотрудничество, а в руках р*шистов уже на поле боя засветились китайские бронемашины ZFB-05 с защитой от дронов", — подчеркнули аналитики.

Из технических характеристик БПЛА "Гарпия-3" известно лишь, что его боевая часть весит 50 килограммов и он способен лететь на расстояние примерно 2000 километров. В своих отчетах "Купол" отмечал, что разработка является усовершенствованной благодаря усилиям китайских специалистов версией "Гарпии-А1".

Ранее сообщалось, что в 2023 году "Купол" развернул производство новых дронов-камикадзе "Гарпия-А1". Только за год таких якобы выпустили более 2500 единиц. По данным СМИ, беспилотники оборудованы китайскими двигателями и другими деталями. Заявленная дальность "Гарпии-А1" — 1500 километров.

"Но выглядит странным, что РФ, имея "Шахед" по сути с такими же ТТХ и его производство непосредственно в стране на территории особой экономической зоны "Алабуги" решила вкладываться в новый дрон и всего за год вышла в средний темп производства в около 200 дронов в месяц", — отметили эксперты.

Фото с производства еще одного "аналога" Shahed под названием "Герань" Фото: Defense Express

В издании предположили, что "Гарпия-А1" и "Гарпия-3" на самом деле являются теми же иранскими "Шахедами", но замаскированными под новое назначение "на бумаге". Ранее такое уже случалось, тогда дроны типа Shahed фигурировали в документах как проект "Лодка".

Аналитики подчеркнули, что для Китая производство "Шахедов" или их аналогов проблемой не станет. Еще в прошлом году там показали собственную копию иранского БПЛА под названием Sunflower 200. Ее заявленные характеристики — боевая часть в 40 килограммов и дальность полета до 2000 километров.

Технические характеристики дрона Sunflower 200 Фото: Defense Express

"С другой стороны, это не меняет того факта, что в РФ работают над диверсификацией и, что самое важное, увеличением темпов производства дальнобойных ударных дронов всеми возможными средствами (по "новым" дронам "Гарпия-3" заявлена возможность производства в 800 дронов в год — вероятно, это лишь начальные показатели). И если даже уничтожить производство в той же "Алабуге" — это очень сверхсложная задача, то уничтожение их производства в Китае по понятным причинам недостижимая миссия", — добавили в материале.

Напомним, в Reuters информировали, что РФ имеет фабрику по производству БПЛА в Китае. Журналисты выяснили, что образцы первых "Гарпий-3" уже доставили в Россию для испытаний.

13 сентября в Reuters со ссылкой на некоторые документы и источники из европейской разведки сообщали, что Россия уже год выпускает новые беспилотники "Гарпия-А1". Отмечалось, что они оборудованы двигателем Limbach L-550 E, который разработали в Германии и выпускают в Китае.