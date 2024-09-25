У России есть секретная фабрика по производству боевых беспилотников в Китае, — Reuters

Дрон "Гарпия" очень напоминает Shahed, но имеет несколько отличительных особенностей.

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У России есть фабрика по производству беспилотников "Гарпия-3" в Китае, которые уже поставляются в РФ для атак по Украине. Китай опровергает эту информацию. Об этом сообщает Reuters.

Согласно двум источникам в европейской разведывательной службе и документам, с которыми ознакомились журналисты, Россия создала в Китае программу вооружений для разработки и производства ударных беспилотников большой дальности для использования в войне против Украины.

"Купол", дочерняя компания российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей", разработала и провела летные испытания в Китае новой модели беспилотника "Гарпия-3" (G3) с помощью местных специалистов, согласно отчету, который из "Купола" прислали в Министерство обороны России в начале этого года с описанием своей работы.

Российский дрон "Гарпия", сбитый ВСУ Фото: Reuters

В компании сообщили МО РФ, что они смогли производить беспилотники, включая G3, в больших масштабах на заводе в Китае, чтобы оружие можно было развернуть в так называемой "СВО" в Украине.

"Купол", "Алмаз-Антей" и Минобороны России не ответили на запросы о комментариях к этой статье. Министерство иностранных дел Китая сообщило Reuters, что не знало о таком проекте, добавив, что в стране введены строгие меры контроля за экспортом дронов или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Фабиан Хинц, научный сотрудник Международного института стратегических исследований, аналитического центра по обороне, базирующегося в Лондоне, сказал, что доставка БПЛА из Китая в Россию, если она будет подтверждена, будет значительным событием.

"Если вы посмотрите на то, что Китай, как известно, поставил до сих пор, это были преимущественно товары двойного назначения — это были компоненты, которые можно было бы использовать в системах вооружений. Это то, о чем сообщалось сейчас. Но чего мы на самом деле не видели, по крайней мере в открытых источниках, так это задокументированных передач целых систем оружия", — отметил он.

Тем не менее, Сэмюэл Бендетт, вспомогательный старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS), считает, что Пекин не решится помогать Москве и подставляться под международные санкции.

Дрон "Гарпия" может пролететь около 2000 км с полезной нагрузкой 50 кг, согласно сообщению "Купола" МО РФ. Образцы G3 и некоторых других моделей беспилотников китайского производства были доставлены в Россию для дальнейших испытаний, опять же с привлечением китайских экспертов, сообщили они.

Документы не указывают на китайских специалистов по беспилотникам, привлеченных к указанному в документе проекту.

Согласно двум отдельным документам, рассмотренным Reuters, "Купол" получил поставку семи военных беспилотников, изготовленных в Китае, включая два G3, в свою штаб-квартиру в российском городе Ижевск. Счета-фактуры, в одном из которых требуется оплата в китайских юанях, не указывают даты доставки и не идентифицируют поставщиков в Китае.

Два источника в разведке заявили, что доставка образцов беспилотников на "Купол" была первым конкретным доказательством того, что цели БПЛА, изготовленные в Китае, были доставлены в Россию с начала войны в Украине в феврале 2022 года.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что его военные получили около 140 000 беспилотников в 2023-м, а еще Москва планирует увеличить их количество в десять раз в этом году.

Напомним, Фокус писал о том, что российский производитель беспилотников "Интегральные роботизированные технологии" (ИРТ), расположенный в Республике Башкортостан, научился обходить западные санкции, выпуская дроны для Вооруженных сил РФ.