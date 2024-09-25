Росія має секретну фабрику з виробництва бойових безпілотників у Китаї, — Reuters

Дрон "Гарпія" дуже нагадує Shahed, але має кілька відмінних особливостей.

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Росія має фабрику з виробництва безпілотників "Гарпія-3" у Китаї, які вже постачаються у РФ для атак по Україні. Китай спростовує цю інформацію. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з двома джерелами в європейській розвідувальній службі та документами, з якими ознайомилися журналісти, Росія створила в Китаї програму озброєнь для розробки та виробництва ударних безпілотників великої дальності для використання у війні проти України.

"Купол", дочірня компанія російської державної збройової компанії "Алмаз-Антей", розробила та провела льотні випробування в Китаї нової моделі безпілотника "Гарпія-3" (G3) за допомогою місцевих фахівців, згідно зі звітом, який з "Купола" надіслали до Міністерства оборони Росії на початку цього року з описом своєї роботи.

Російський дрон "Гарпія", збитий ЗСУ Фото: Reuters

У компанії повідомили МО РФ, що вони змогли виробляти безпілотники, включно з G3, у великих масштабах на заводі в Китаї, щоб зброю можна було застосувати у так званій "СВО" в Україні.

"Купол", "Алмаз-Антей" і Міноборони Росії не відповіли на запити про коментарі до цієї статті. Міністерство закордонних справ Китаю повідомило Reuters, що не знало про такий проєкт, додавши, що в країні запроваджені суворі заходи контролю за експортом дронів або безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Фабіан Хінц, науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень, аналітичного центру з оборони, що базується в Лондоні, сказав, що доставка БПЛА з Китаю до Росії, якщо вона буде підтверджена, буде значною подією.

"Якщо ви подивитеся на те, що Китай, як відомо, поставив досі, це були переважно товари подвійного призначення — це були компоненти, які можна було б використовувати в системах озброєнь. Це те, про що повідомлялося наразі. Але чого ми насправді не бачили, принаймні у відкритих джерелах, так це задокументованих передач цілих систем зброї", — зауважив він.

Тим не менш, Семюел Бендетт, допоміжний старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки (CNAS), вважає, що Пекін не наважиться допомагати Москві і підставлятись під міжнародні санкції.

Дрон "Гарпія" може пролетіти близько 2000 км з корисним навантаженням 50 кг, згідно з повідомленням "Купола" МО РФ. Зразки G3 та деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені до Росії для подальших випробувань, знову ж таки, із залученням китайських експертів, повідомили вони.

Документи не вказують на китайських фахівців з безпілотників, залучених до зазначеного в документі проєкту.

Згідно з двома окремими документами, розглянутими Reuters, "Купол" отримав поставку семи військових безпілотників, виготовлених у Китаї, включаючи два G3, у свою штаб-квартиру в російському місті Іжевськ. Рахунки-фактури, в одному з яких вимагається оплата в китайських юанях, не вказують дати доставки та не ідентифікують постачальників у Китаї.

Два джерела в розвідці заявили, що доставка зразків безпілотників на "Купол" була першим конкретним доказом того, що цілі БПЛА, виготовлені в Китаї, були доставлені в Росію на початку війни в Україні в лютому 2022 року.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що його військові отримали близько 140 000 безпілотників у 2023 році, а ще Москва планує збільшити їхню кількість удесятеро цього року.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що російський виробник безпілотників "Интегральные роботизированные технологии" (ІРТ), розташований у Республіці Башкортостан, навчився обходити західні санкції, випускаючи дрони для Збройних сил РФ.