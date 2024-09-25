Китай у поміч: як компанія з Росії виготовляє БПЛА для війни проти України

Башкирська компанія ІРТ (РФ) випускає кілька типів безпілотників військового призначення, проте досі не потрапила у західні санкційні списки.

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Російський виробник безпілотників "Интегральные роботизированные технологии" (ІРТ), розташований у Республіці Башкортостан, навчився обходити західні санкції, випускаючи дрони для Збройних сил РФ. Про це пише Defense News із посиланням на відповідну презентацію уряду Башкирії.

Повідомляється, що компанія ІРТ виготовляє кілька типів дешевих дронів-камікадзе, а також набір більших і складніших апаратів, які можуть перебувати в повітрі протягом 20 год і покривати до 1600 км, роблячи якісні знімки з повітря. Формально ці дрони проходять як товари подвійного призначення.

Презентація показує, що тільки у 2023 році ІРТ виробила понад 1000 дронів шести різних типів. Із них 332 були різновидами Scout або Dark Wing, які в каталозі продукції компанії згадувалися як дрони-камікадзе. Компанія також випустила 14 дронів дальньої дії типу IRT-5 і сотні квадро- і гексакоптерів.

БПЛА ІРТ-5, ІРТ-6 Фото: Интегральные роботизированные технологии

Водночас компанія не згадується в санкціях західних урядів, попри те, що вона має свою лінійку розвідувальних і ударних безпілотників. На сайті компанії дрони рекламують як цивільні інструменти, але виробник бере участь у виставках оборонної спрямованості від початку повномасштабної війни в Україні.

Як пояснює Роберт Шоу, директор програми з експортного контролю та нерозповсюдження в каліфорнійському Центрі досліджень проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна, технологія вважається товаром подвійного призначення, якщо її від самого початку було розроблено для цивільних цілей, але застосовують у війні.

БПЛА ИРТ-DW Фото: Интегральные роботизированные технологии

"БПЛА ІРТ, схоже, дуже добре відповідають цьому визначенню. І особливо безпілотники-камікадзе, які, безсумнівно, мають військове застосування", — наголосив Роберт Шоу.

За інформацією видання, як приватна компанія, ІРТ отримувала гроші та контракти від російських держструктур. Наприклад, регіональний уряд Башкирії вісім разів платив компанії за консультаційні послуги на початку 2022 року. Пізніше держпідтримка розширилася за рахунок програм зі стимулювання вітчизняного виробництва БПЛА, включно з планами з будівництва науково-дослідних центрів, стартових платформ і заводів, пов'язаних із дронами.

ІРТ-Гексокоптер Фото: Интегральные роботизированные технологии

Автори матеріалу вважають, що безліч схожих компаній розкидані по всій Росії. Це є результатом узгоджених зусиль російського уряду, спрямованих на пом'якшення ефективності західних санкцій. Наприклад, Москва знаходить нові способи зберегти свій доступ до компонентів для БПЛА, звертаючись до Китаю і створюючи підставні компанії в ОАЕ, Туреччині та в країнах Центральної Азії.

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Дані російської митниці, з якими ознайомилися журналісти, показують, що ІРТ імпортувала з Китаю компоненти дронів і деталі для 3D-принтера. Крім того, компанія, ймовірно, має тісні зв'язки із середнім виробником хімічного та лабораторного обладнання.

"Російські зусилля із закупівель у сфері оборони використовують широкий спектр третіх країн для обходу санкцій, — зазначив Роберт Шоу. — Зв'язок із хімічною компанією може дозволити виробляти спеціалізовані матеріали для будівництва безпілотників або полімери для 3D-друку".

Нагадаємо, на території Республіки Татарстан росіяни виготовляють безпілотні апарати, використовуючи компоненти з Китаю, робочу силу з Африки та логістичні мережі, які Іран відточив за роки протистояння із Заходом. Зокрема, йдеться про виробництво дронів "Шахед" і "Альбатрос".

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