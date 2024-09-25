Китай в помощь: как компания из России производит БПЛА для войны против Украины

Башкирская компания ИРТ (РФ) выпускает несколько типов беспилотников военного назначения, однако до сих пор не попала в западные санкционные списки.

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Российский производитель беспилотников "Интегральные роботизированные технологии" (ИРТ), расположенный в Республике Башкортостан, научился обходить западные санкции, выпуская дроны для Вооруженных сил РФ. Об этом пишет Defense News со ссылкой на соответствующую презентацию правительства Башкирии.

Сообщается, что компания ИРТ производит несколько типов дешевых дронов-камикадзе, а также набор более крупных и сложных аппаратов, которые могут находиться в воздухе в течение 20 ч и покрывать до 1600 км, делая качественные снимки с воздуха. Формально эти дроны проходят как товары двойного назначения.

Презентация показывает, что только в 2023 году ИРТ произвела более 1000 дронов шести различных типов. Из них 332 были разновидностями Scout или Dark Wing, которые в каталоге продукции компании упоминались как дроны-камикадзе. Компания также выпустила 14 дронов дальнего действия типа IRT-5 и сотни квадро- и гексакоптеров.

БПЛА ИРТ-5, ИРТ-6 Фото: Интегральные роботизированные технологии

При этом компания не упоминается в санкциях западных правительств, несмотря на то, что она имеет свою линейку разведывательных и ударных беспилотников. На сайте компании дроны рекламируются как гражданские инструменты, но производитель принимает участие в выставках оборонной направленности с начала полномасштабной войны в Украине.

Как объясняет Роберт Шоу, директор программы по экспортному контролю и нераспространению в калифорнийском Центре исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина, технология считается товаром двойного назначения, если она изначально была разработана для гражданских целей, но применяется в войне.

БПЛА ИРТ-DW Фото: Интегральные роботизированные технологии

"БПЛА ИРТ, похоже, очень хорошо соответствуют этому определению. И особенно беспилотники-камикадзе, которые, несомненно, имеют военное применение", — подчеркнул Роберт Шоу.

По информации издания, будучи частной компанией, ИРТ получала деньги и контракты от российских госструктур. К примеру, региональное правительство Башкирии восемь раз платило компании за консультационные услуги в начале 2022 года. Позже господдержка расширилась за счет программ по стимулированию отечественного производства БПЛА, включая планы по строительству научно-исследовательских центров, стартовых платформ и заводов, связанных с дронами.

ИРТ-Гексокоптер Фото: Интегральные роботизированные технологии

Авторы материала полагают, что множество подобных компаний разбросаны по всей России. Эта является результатом согласованных усилий российского правительства, направленных на смягчение эффективности западных санкций. К примеру, Москва находит новые способы сохранить свой доступ к компонентам для БПЛА, обращаясь к Китаю и создавая подставные компании в ОАЭ, Турции и в странах Центральной Азии.

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Данные российской таможни, с которыми ознакомились журналисты, показывают, что ИРТ импортировала из Китая компоненты беспилотников и детали для 3D-принтера. Кроме того, компания, вероятно, имеет тесные связи со средним производителем химического и лабораторного оборудования.

"Российские усилия по закупкам в сфере обороны используют широкий спектр третьих стран для обхода санкций, — отметил Роберт Шоу. — Связь с химической компанией может позволить производить специализированные материалы для строительства беспилотников или полимеры для 3D-печати".

Напомним, на территории Республики Татарстан россияне производят беспилотные аппараты, используя компоненты из Китая, рабочую силу из Африки и логистические сети, которые Иран отточил за годы противостояния с Западом. В частности, речь идет о производстве дронов "Шахед" и "Альбатрос".

Также сообщалось, что украинские хакеры команды "Кибер Сопротивление" в сотрудничестве с международным разведывательным сообществом InformNapalm провели многоуровневую CYBINT-операцию, в ходе которой получили более 100 Гб информации и закрытых данных ООО "Альбатрос".