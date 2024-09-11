З поверненням у Білий Дім Трампа військова підтримка Києва може зупинитися, — The Guardian

Трамп уникнув прямого запитання про те, чи хоче він, щоб Україна виграла у війні, що породило нові звинувачення в близьких зв'язках із главою Кремля Володимиром Путіним.

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Відповіді на запитання про війну в Україні під час нещодавніх дебатів за участю 45-го президента США Дональда Трампа та представниці демократів Каміли Гарріс вказують на те, що з його поверненням до Білого Дому військова підтримка Києва може зупинитися. Про це повідомляє The Guardian.

Трамп уникнув прямого запитання про те, чи хоче він, щоб Україна виграла в оборонній війні проти Росії, що породило нові звинувачення в близьких зв'язках експрезидента США з главою Кремля Володимиром Путіним.

На пряме запитання журналіста ABC Девіда Мьюїра про те, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні, Трамп не відповів, а сказав: "Я хочу, щоб війна припинилася".

У своїй відповіді він згадав про людські жертви, сказавши, що людей вбивають "мільйонами". Але такі дані не підтверджуються жодною зі сторін конфлікту.

Він також повторив свої попередні заяви про те, що спробує домовитися про угоду ще до офіційного вступу на посаду.

Дебати в США: що відповіла Камала Гарріс

Зі свого боку, Камала Гарріс сказала, що якби Трамп був президентом, коли почалося повномасштабне вторгнення, то "Путін сидів би в Києві та дивився б на іншу частину Європи", а наступною жертвою агресії була б Польща.

"Чому ви прямо не скажете 800 тисячам польських американців у Пенсільванії, як швидко ви поступитеся заради вигоди, і що, на вашу думку, дружба з тим, хто відомий як диктатор, який проковтне вас на обід", — поставила запитання Гарріс.

Заяви Трампа знову викликали побоювання того, що з його обранням у вирішальний період війни військова та економічна допомога зупиняться, тоді як зараз Київ відчайдушно потребує особового складу армії, фінансової підтримки та військової техніки — більшу частину всього цього постачають США і союзники по НАТО.

Радники Трампа заявляють, що вже опрацьовують мирну угоду, яку Україна буде змушена ухвалити ще перед інавгурацією Трампа в січні наступного року, в разі його перемоги на виборах у листопаді.

Нагадаємо, що, за даними WSJ, Україна змушена задуматися про план "Б" у війні з Росією.

Також повідомлялося, що Держдеп, за даними журналістів, повідомить про дозвіл завдавати ударів по території РФ ракетами ATACMS.