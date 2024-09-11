C возвращением в Белый Дом Трампа военная поддержка Киева может остановиться, — The Guardian

Трамп ушел от прямого вопроса о том, хочет ли он, чтобы Украина выиграла в войне, что породило новые обвинения в близких связях с главой Кремля Владимиром Путиным.

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Ответы на вопросы о войне в Украине во время недавних дебатов с участием 45-го президента США Дональда Трампа и представительницы демократов Камилы Харрис указывают на то, что с его возвращением в Белый Дом военная поддержка Киева может остановиться. Об этом сообщает The Guardian.

Трамп ушел от прямого вопроса о том, хочет ли он, чтобы Украина выиграла в оборонительной войне против России, что породило новые обвинения в близких связях экс-президента США с главой Кремля Владимиром Путиным.

На прямой вопрос журналиста ABC Дэвида Мьюира о том, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне, Трамп не ответил, а сказал: "Я хочу, чтобы война прекратилась".

В своем ответе он упомянул о человеческих жертвах, сказав, что людей убивают "миллионами". Но такие данные не подтверждаются ни одной из сторон конфликта.

Он также повторил свои предыдущие заявления о том, что попытается договориться о сделке еще до официального вступления в должность.

Дебаты в США: что ответила Камала Харрис

В свою очередь, Камала Харрис сказала, что если бы Трамп был президентом, когда началось полномасштабное вторжение, то "Путин сидел бы в Киеве и смотрел бы на остальную часть Европы", а следующей жертвой агрессии была бы Польша.

"Почему вы прямо не скажете 800 тысячам польских американцев в Пенсильвании, как быстро вы уступите ради выгоды, и что, по-вашему, дружба с тем, кто известен как диктатор, который проглотит вас на обед", — задала вопрос Харрис.

Заявления Трампа вновь вызвали опасения того, что с его избранием в решающий период войны военная и экономическая помощь остановятся, тогда как сейчас Киев отчаянно нуждается в личном составе армии, финансовой поддержке и военной технике — большую часть всего этого поставляют США и союзники по НАТО.

Советники Трампа заявляют, что уже прорабатывают мирное соглашение, которое Украина будет вынуждена принять еще перед инаугурацией Трампа в январе следующего года, в случае его победы на ноябрьских выборах.

Напомним, что, по данным WSJ, Украина вынуждена задуматься о плане "Б" в войне с Россией.

Также сообщалось, что Госдеп, по данным журналистов, сообщит о разрешении наносить удары по территории РФ ракетами ATACMS.