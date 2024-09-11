Американские и европейские чиновники говорят, что помощь Запада не может длиться годами, а полная победа Киева требует сотни миллиардов евро, что якобы фактически невозможно. При этом представители Вашингтона и Лондона вскоре могут существенно усилить потенциал ВСУ на фронте.

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Украина вынуждена задуматься о плане "Б" в войне с Россией. В нем должна быть стратегия на дальнейшее противостояние в следующему году. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Источники журналистов среди американских и европейских чиновников поделились, что Запад по-прежнему все еще поддерживает цель президента Украины Владимира Зеленского по вытеснению России со своей территории. В то же время, со временем общественная поддержка союзников Киева падает, а ВС РФ на некоторых участках фронта добиваются успехов.

В связи с этим европейские инсайдеры говорят, что Украине нужно определить более реалистичные цели войны. Западные чиновники в такой способ могли бы активнее отстаивать перед избирателями необходимость поставлять оружие и помощь стране.

В среду в Киев прибудут госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, которые встретятся с официальными лицами страны и обсудят видение украинской победы, а также необходимые для этого ресурсы.

В то же время, между Украиной и Западом существует некоторое напряжение. Высокопоставленные чиновники из Европы утверждают, что полная победа Киева потребует от Запада поддержки в сотни миллиардов долларов, а это фактически невозможно. Переговоры в Киеве с представителями Лондона и Вашингтона могут при этом усилить потенциал ВСУ.

"Это может быть прелюдией к подписанию США и Великобританией использования Украиной ракет большой дальности для поражения целей в России, но официальные лица предупреждают, что окончательное решение еще не принято", — говорится в сообщении.

Происходит это перед важным событием — Генеральной ассамблеей ООН, куда прибудет и Владимир Зеленский. Президент Украины в ходе поездки в Нью-Йорк хочет встретиться с главой Белого дома Джо Байденом, а также кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис и представить им план победы в войне. Состоятся ли встречи — неизвестно, но в Киеве надеются на их поддержку.

На Западе убеждены, что выборы в США — критически важный момент, ведь они определят, на какую помощь может рассчитывать украинская сторона, однако мало кто считает, что поддержка на нынешнем уровне может длиться много лет.

"Запланированное новое мирное предложение Зеленского является последним признаком того, что он адаптирует свою публичную позицию, которая до сих пор была сосредоточена на том, чтобы вернуть всю территорию Украины до начала любых мирных переговоров. Украинские, российские и западные официальные лица заявили, что летом Украина рассматривала переговоры с Россией по ограничению атак на энергетическую инфраструктуру друг друга", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 сентября сообщалось, что в СМИ обнародовали фрагменты "плана победы" Зеленского. Украина планирует мотивировать Россию к мирным переговорам благодаря давлению международного сообщества и удачному прорыву в Курской области, написали журналисты. Ориентировочный "план победы" Владимира Зеленского состоит из четырех пунктов и касается оккупированных территорий и вопросов безопасности.

Также в WSJ писали, что ВСУ против любого мирного плана с уступками территорий. Журналисты отмечают, что украинские военные против подписания мирного соглашения, с которым они не согласятся. По словам Владимира Дубовика, руководителя одесского Центра международных исследований, любое прекращение огня сопряжено со значительным политическим риском, а большинство украинцев посчитают это плохой сделкой.